"Es difícil": Biby Gaytán habla de su divorcio de Eduardo Capetillo y hace fuerte confesión

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Biby Gaytán, acaba de romper el silencio ante todos lo dimes y diretes de su matrimonio, por lo que al fin acaba con los rumores de divorcio de su marido, el galán de novelas mexicano, Eduardo Capetillo, siendo muy contundente sobre su actual situación como pareja y como familia. La también presentadora hizo una fuerte confesión de las crisis y confiesa que "es difícil" mantenerse unidos.

Después de que no asistieron a la boda por lo civil de Alejandra Capetillo, que se realizó en Madrid, los reconocidos actores de Televisa no han salido del escándalo, y en los últimos meses se ha dicho que están separados a causa de que Gaytán ya estaría cansada de soportar infidelidades y ahora, con el presunto tema de su bancarrota y alcoholismo, que aunque lo apoya, ya no son pareja en realidad.

Ante esto, en una rueda de prensa, la exjurado de Pequeños Gigantes, declaró que tiene más de 30 años de matrimonio y de estar junto a Capetillo, señalando que no ha sido fácil el camino, pero que ya en poco tiempo celebrará 33 años como pareja y lo hacen enamorados y unidos: "Ya cumplimos 31… Entonces quiere decir que este junio cumplimos 31 pero ya tenemos, gracias a Dios, con mucho esfuerzo y mucho compromiso, porque no es fácil, ya cumplimos juntos 33 años".

Tras desechar los rumores de divorcio, la exintegrante de Timbiriche dejó en claro que ella y el actor de Soy La Dueña, declaró que sí han atravesado por momentos complicados, y que ha sido difícil superarlos, en especial por estar en el escrutinio público, pero que al final del día, logran equilibrar todo y arreglarlo con amor: "Problemas siempre va a haber, imagínate si en privado los problemas son difíciles en cualquier matrimonio, imagínate expuestos, es muy difícil, pero no somos los únicos".

De la misma manera, recalcó que tanto ella como Eduardo nunca van a jactarse de un matrimonio perfecto, ya que sí tienen altas y bajas, pero aseguró que tienen un compromiso el uno con el otro y no dejan que el coraje gane, por lo que siempre buscan una solución y hasta ahora, han sabido llevar todo y siguen enamorados: "Nosotros jamás en la vida me jactaré de decir, 'ay mi matrimonio (es el mejor)', no, somos un matrimonio más con nuestros propios problemas, nuestros propios retos, pero seguimos con el compromiso y ahí la llevamos, bendito sea Dios, primero Dios, siempre".

Como decía Eduardo, los problemas, los retos porque son retos también personales, profesionales, todo de las puertas para adentro. Nosotros hemos aprendido, yo al menos, hablo por mí, que muchas veces cuando reaccionas a las provocaciones se te regresan, no tiene caso, no tiene sentido", agregó.

Finalmente, Biby destacó que ni ella ni el protagonista de Marimar han salido a demandar a Javier Ceriani o a cualquiera que habla de su separación y problemas personales, debido a que para empezar, son mentiras y no hacen caso, además de que ellos prefieren vivir en paz y priorizan el solo estar bien con lo importante que son ellos como pareja y en familia con sus hijos: "Imagínate tú tomando acciones legales cada vez que alguien diga algo, sea verdad, sea mentira, pero como para qué. La paz yo creo que no está ahí afuera, está aquí adentro, y esa es la que uno debe de buscar".

Fuente: Tribuna del Yaqui