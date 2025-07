Fallece querido conductor de TV Azteca y estalla pleito familiar; se pelearon por sus restos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace 5 meses, el mundo del espectáculo en México se cimbró con la lamentable noticia de que un querido conductor de TV Azteca falleció debido a severos problemas de salud. Desafortunadamente, además del dolor que provocó su partida, estalló un fuerte escándalo debido a que su familia comenzó una disputa no solo por la herencia sino también por los restos del famoso.

Se trata de Daniel Bisogno, pues como se recordará, su hermano Alex Bisogno acusó a su excuñada Cristina Riva Palacio de presuntamente intentar apropiarse de la fortuna del presentador, así como de 'secuestrar' sus cenizas. Afortunadamente, luego de varias semanas de desacuerdos, ambas partes llegaron a un punto medio y pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que pasará con las cenizas de 'El Muñeco'.

En una reciente entrevista con diferentes medios, el exconductor de Al Extremo contó que ha logrado establecer un trato respetuoso y conciliador con su excuñada. "La disculpa viene de parte de Cristina. Ella admitió que todo lo que le dijo a Pati fue mentira, que estaba confundida. O sea, ella tenía otra versión de las cosas, ella malentendió. Y en un momento de rabia, de coraje por el comunicado que yo lancé, ella así decidió defenderse", reveló.

Asimismo, Alex reconoció que él también hizo mal al salir a culpar a su excuñada de forma pública: "Yo le pedí disculpas también, por supuesto, porque también es de sabios disculparse, reconocer. Fui muy visceral, dije cosas que debí de haber tratado meramente a nivel familiar. Y yo lo dije ante las cámaras. Pues bueno, afortunadamente ya llegamos a acuerdos y ahorita las cosas están bien. Ya pude ver a mi sobrina y todo, a todo dar".

Alex Bisogno tiene prohibido hablar sobre la hija de Daniel Bisogno

Sin embargo, el famoso dejó claro que, por indicaciones legales, no podrá hacer más declaraciones sobre su sobrina Michaela: "Se me pidió que ya no volviera a hablar de ella. No es un tema que yo pueda tocar. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que las cosas están bien, y que la veo, y que la amo con todo mi corazón. Yo la veo bien, la veo feliz cuando ve a la familia y nada más", aseguró conmovido.

Respecto a la memoria de Daniel, el reportero expresó su deseo de que en algún momento se realice una bioserie sobre su vida, ya que considera que su historia tiene el potencial de conectar con el público. "Es una persona que sufrió mucho, pero que también fue muy feliz. Tuvo una vida llena de matices, de altibajos. Te garantizo que Daniel sería un éxito", afirmó. También mencionó que el uso del nombre en un proyecto así debería ser autorizado por quien Daniel hubiera elegido.

Y al ser cuestionado sobre las cenizas de Bisogno, Alex dijo que ya pudieron recuperarlas: "Nos las devolvieron, las tenemos ahorita, pero van a regresar a casa de Daniel para que también Michaela tenga acceso a ellas", explicó. Finalmente, confirmó que se ha decidido colocar los restos del que fuera titular de Ventaneando en un lugar definitivo para que tanto Michaela como su padre, don Concho, puedan visitarlas:

Se van a ir a un nicho. Creo que eso es lo correcto para que podamos visitarlos todos”, concluyó, recalcando su intención de honrar la memoria de su consanguíneo".

