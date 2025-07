Imelda Tuñón estremece al hablar de Julián Figueroa y disculparse ¿con Maribel Guardia?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Imelda Tuñón, recientemente decidió aclarar muchas de sus polémicas, por lo que una vez más estremeció a TV Azteca, por la manera en que volvió a hablar de la trágica muerte de su esposo, el cantante mexicano, Julián Figueroa, además de agregar si es que se ha disculpado con Maribel Guardia o con el esposo de la cantante y actriz, Marco Chacón.

A dos años del deceso del actor de Televisa, Imelda decidió brindar detalles inéditos de ese día, en entrevista exclusiva con Venga la Alegría, como el hecho de que supuestamente estaba muy desorientado, no recordaba cosas y hasta alucinó que estaba siendo rodeado por serpientes, afirmando que no era la primera vez que pasaba: "Él estaba mal y subió el cuarto y dijo que él estaba viendo serpientes. Le dije que se bajara, que no asustara al niño... pero después bajó al cuarto de su prima Maribel y le preguntó por nosotros, como si no recordara que acababa de vernos".

Ante esto, en una rueda de prensa, la actriz de Corona de Lágrimas y Chacón salieron a desmentir lo que había pasado, incluso Marco rompió en llanto al aclarar mucho de lo que dijo Imelda, quien molesta lo tachó de ser una rata y en su cuenta de Instagram puso en tela de juicio lo que declaró en su rueda de prensa: "Qué fácil llorar cuando vas perdiendo, cuando causaste tanto daño y dolor a una familia haciendo campañas de desprestigio escondido como rata. Nada de frente, perdón, pero no puedo tener respeto por gente tan cobarde, con tan poca empatía, poco valor humano y educación

Ahora, durante un encuentro con Ventaneando, la viuda de Julián, salió a disculparse con Marco, afirmando que al escuchar la entrevista que brindó para el programa producido por Maru Silva, se dio cuenta que no habló de su hijo, José Julián Figueroa, destacando que entiende que habló del hijo de Maribel, y que sí le da la razón de llorarle a él, pero que no del menor: "Ya después aclaré eso. O sea, yo entendí otra cosa. Entiendo que llore por su dolor, por lo que él quiera, siempre y cuando no sea por mi caso":

De la misma manera, causó un gran shock cuando al ser cuestionada sobre lo que dijo de la muerte del actor de Mi Camino Es Amarte, ella simplemente siguió su camino sin inmutarse y restarle importancia al incluso afirmar que apestaba horrible el cuerpo del cantante cuando lo encontraron: "No se puede desdecir lo dicho. Si van a seguir criticando, pues que sigan criticando. Son cosas que pasaron, son cosas que platiqué. A lo mejor no debí haberlo platicado. No sabíamos qué impacto iba a tener eso, pero no lo puedo desdecir, ¿qué hago?".

Con respecto a su suegra, Maribel, Imelda declaró que ella ya espera poder solucionar los problemas legales con la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse y llegar a un acuerdo sobre las convivencias con José Julián, afirmando que ella no quiere separarlos porque el niño la sigue queriendo mucho.

