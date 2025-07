Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan mencionan a Claudia Sheinbaum en su visita a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La renovada y exitosa Lindsay Dee Lohan está en México junto a la ganadora del Óscar, Jamie Lee Curtis. Precisamente, la noche de este pasado jueves 24 de julio ambas celebridades estuvieron presentes en el Parque Toreo del Estado de México con motivo de la promoción de su nueva cinta Otro viernes de locos, que está prevista para estrenarse el próximo 7 de agosto.

No obstante, estas dos icónicas mujeres no dejan de sorprender, pues este viernes también participaron en el programa de espectáculos Hoy, provocando miles de reacciones en redes sociales, tanto positivas como negativas. Uno de los momentos que para muchos espectadores resultó incómodo fue que, durante la entrevista, supuestamente Curtis no dejaba hablar a Lohan.

Sin embargo, hay quienes defienden a la popular protagonista de la reconocida franquicia Halloween (1978), asegurando que Lindsay es simplemente algo tímida, mientras que su compañera de reparto disfruta expresando sus opiniones. Por su parte, una usuaria de X (antes Twitter) llamada @Br8Nike comentó: "Jamie Lee Curtis no dejaba hablar a Lindsay… Señora… tranquis", especificó.

Fotografía que subió la cuenta de X de 'Hoy'

¿Cómo estuvo la visita a 'Hoy'?

"Es un país hermoso y además gobernado por una mujer (Claudia Sheinbaum). Sorry, tenía que decirlo", comentó Jamie Lee Curtis.

En el show matutino recibieron a dos grandes estrellas de Hollywood, quienes asistieron para promocionar Otro viernes de locos. Allí fueron entrevistadas por los conductores Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Arath de la Torre, quienes se enfocaron en preguntarles sobre su visita a México. Además, les obsequiaron dos canastas con dulces mexicanos, una muñeca Lele y una piñata.

Pero, como no todo fue alegría, algunos internautas manifestaron en distintas plataformas su molestia por la falta de dominio del inglés por parte de los conductores. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Andrea, Galilea y Arath siguen siendo duramente criticados. "Tienen que reforzar el inglés con sus conductores para que no tengan la necesidad de traductores", afirmó Alicia Miranda (@AliciaBM147).

Fuente: Tribuna