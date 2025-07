¿Mañana encontrarás al amor? Descúbrelo con los acertados horóscopos de Nana Calistar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nana Calistar ha llegado de nueva cuenta a TRIBUNA para contarte un poco sobre lo que te deparará el próximo sábado, ¿será que tendrás suerte en el dinero, el amor o en la salud? No te preocupes porque a continuación te contaremos todos los detalles con las predicciones de una de las pitonisas más poderosas y acertadas de todo México.

Aries

Vienen grandes oportunidades para ti en los negocios, pero si estás de perezoso podrías perderlas, así que ponte alerta.

Tauro

El amor está más cerca de lo que crees, ya sea que te llegue por una salida familiar o a través de algunos amigos. Alguien ya notó que existes y no parece querer soltarte. Si acabas de salir de una relación, ten cuidado y trata de tomar todo con calma.

Géminis

Se vienen cambios bruscos en tu vida. Ten cuidado cada vez que cruces la calle, porque podría venir un accidente. Si tienes planes de vender algo, mejor aguarda y se cauteloso.

Nana Calistar te trae fuertes predicciones del amor

Créditos: Internet

Cáncer

Luego de todo el caos que te golpeó el año pasado, parece que las aguas por fin están volviendo a su cause. No dejes que las críticas de gente que no vale la pena te dañen, recuerda todo a lo que has sobrevivido, nada podrá contigo.

Leo

Si esa persona te da más dolores de cabeza que mariposas en el estómago, entonces estás en el lugar incorrecto. Recuerda que el amor no se busca, se siente y si esa persona no te da lo mismo que una novela romántica, entonces lo mejor es hacerla a un lado.

Virgo

Deja de cargar con todo lo que ya pasó. Los cambios son buenos y si no te pones alerta, podrías dejar pasar una excelente oportunidad. No andes buscando el amor en cada esquina, recuerda que solito llegará.

Libra

Deja de darle la vuelta al mismo asunto, es momento de tomar aquellas decisiones que has estado procrastinando. El cambio de tu vida que has estado buscando, no llegará si no lo haces tu mismo.

Escorpio

Se te viene una oleada de chismes encima, evita que te afecten, sin importar de quién vengan, aunque se trate de gente de tu entera confianza.

Descubre las nuevas predicciones de Nana Calistar

Créditos: Internet

Sagitario

La tormenta está pasando, tus finanzas vuelven a agarrar vuelo de poco en poco, trata de no desesperarte y no quieras gastar todo tu dinero de una sola vez. Esas noticias que estás esperando, están a punto de llegar, solo trata de que el miedo no te haga retroceder.

Capricornio

Últimamente, la vida te ha sacudido con todo lo que ha tenido, pero la realidad es que todo pasa. Las malas rachas son temporales. Solo se trata de un tropiezo, del que podrás salir y cuando menos te des cuenta, estarás disfrutando de un café en santa paz.

Acuario

Estás en el mejor de tus momentos, aunque no lo veas. Lo que pasa es que a veces puedes ser bastante exigente contigo mismo y eso evita que disfrutes a lo grande. Solo tienes que relajarte un poco.

Piscis

En caso de que estés terminando una relación, es normal que duela y te sientas apegado a esa persona, pero recuerda que naciste para brillar. Si ya terminó es porque el ciclo concluyó. Sana tus heridas y sigue adelante.

Fuentes: Tribuna