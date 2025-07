Pepe Aguilar revela sus favoritos del regional mexicano: Nodal, Carín León y Edén Muñoz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante Pepe Aguilar volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas del regional mexicano, no solo por su talento, sino también por su sinceridad y sentido del humor. Durante una dinámica de preguntas rápidas con el popular 'tiktoker DevilEX', el intérprete se sinceró sobre su carrera, su familia, sus canciones más personales y sus artistas favoritos de la escena actual.

Cuando se le preguntó por su top de tres del regional mexicano de todos los tiempos, Aguilar no dudó en rendir homenaje a las leyendas que marcaron su camino artístico: "¡Wow!, me la pusiste muy pesada, güey. Antonio Aguilar, Vicente Fernández, y Javier Solís", respondió entre risas, mostrando lo difícil que fue elegir a solo tres de los grandes.

Pepe Aguilar con el popular tiktoker DevilEX

Sin restar valores a las nuevas generaciones, Pepe Aguilar también compartió su admiración por los exponentes más sobresalientes del regional mexicano contemporáneo. Destacó a Christian Nodal, quien además es su yerno, Carín León y Edén Muñoz, a quienes reconoció por su talento, naturalidad e impacto en la industria musical actual.

Respecto a las letras más representativas de su carrera, el artista eligió un verso de 'Prometiste' como uno de los más fuertes emocionalmente. "Si es así, que quede claro, que todo esto se habría evitado, si tú me hubieras siempre hablado con la neta". Citó Aguilar. Sin embargo, confesó que, de tener que elegir solo una canción, se quedaría con 'Por mujeres como tú' como su composición favorita.

En una faceta más íntima, Pepe Aguilar también reveló que si pudiera escuchar una canción por primera vez, sería 'Me cansé de rogarle'. Y cuando se le planteó la clásica pregunta de elegir entre dinero o felicidad, fue contundente: "Mil veces ser feliz sin dinero". Pepe también compartió que temas como 'Costumbres' de Rocío Dúrcal y 'The Show Must Go On' de Pink Floyd logran tocarlo profundamente, aunque admitió ser alguien que se conmueve con facilidad.

En cuanto a colaboraciones soñadas, lamentó no haber podido grabar con Javier Solís o Gustavo Cerati, a quienes admiraba profundamente. Y al pensar en la melodía con la que gustaría ser despedido el día de su muerte, respondió con su característico humor: "Con la que sea, ya ni la voy a oír… pero igual y puede ser 'Puño de tierra'". La charla mostró a un Pepe Aguilar sincero, sensible y lleno de admiración por la música que lo ha marcado y que él, a su vez, se ha empeñado en dejar como legado a las nuevas generaciones, entre las que se encuentra su hija Ángela.

Fuente: Tribuna/Agencia México