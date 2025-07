Sufrió derrame cerebral: Actriz de Televisa da dura noticia y deja en shock con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora de origen mexicana, Marlene Favela, recientemente volvió a hablar con respecto a al derrame cerebral que sufrió en uno de sus viajes a Miami, Florida, y en entrevista para el programa Hoy, acaba de volver a mencionar sus temores, dejando en shock completamente a fans, después de su relato, dio una una dura noticia respecto a su accidente cerebral.

En el año del 2012, Marlene, pese a ser una mujer muy joven con una vida por delante y sumamente sana por su estilo de vida y carrera que la requerían en buena forma, sufrió un derrame cerebral mientras que estaba en un viaje a Miami, declarando que al inició pensó que todo se trataba: "Sentí presión aquí (en la frente), pero como soy alérgica a los aires acondicionados, dije, ya me dio la alegría. Llegué, todavía corrí una hora. Me fui a acostar y empecé a sentir que las piernas y las manos me empezaron a hormiguear y ahí dije algo, no está bien en mi cuerpo y me fui directo a emergencias".

En su momento, la reconocida actriz de Amanecer declaró en ese momento que fue algo sumamente aterrador, y que por su parte, con más razón "supor que era el momento de bajar la velocidad en cuanto a su trabajo soñado: "Tuve un derrame cerebral que para mí fue una reacción. Llevaba desde que me acuerdo, trabajé y trabajé, nunca me puse a pensar lo que me estaba perdiendo, por querer absorber todo, telenovelas, obras de teatro, lo quería todo y cuando llegó eso dije: '¡Órale!'".

Ahora, en su reciente encuentro con la prensa de la empresa San Ángel, declaró que por ahora, se encuentra bien, tranquila y por fortuna no tuvo secuelas secundarios, afirmando que está agradecida de que ahora pueda decir que salió ilesa de dicho padecimiento grave: "Nunca necesité nada después del evento, pero sí he aprendido da ver la vida mucho más a la ligera soy una persona a muy feliz pero sobre todo muy agradecida, porque reconozco todas las bendiciones".

Finalmente, al hablar sobre el tema de Salma Hayek y desplante a la prensa mexicana, Marlene declaró que ella la ve como una actriz y mujer sencilla que siempre ve por los demás, en especial porque con ella ha sido muy buena y le dio trabajo cuando más lo necesitaba: "Yo siempre he visto una Salma que es demasiado condescendiente, siempre se ha hablado de eso, que siempre se agenda una cita para atender a todos amablemente".

