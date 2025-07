"Te salvaste de milagro": Juan Osorio casi es atacado por temas financieros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Juan Osorio Ortiz es un productor mexicano de televisión que tiene entre su repertorio grandes melodramas como Velo de Novia (2003), Una Familia con Suerte (2011), Mi Corazón es Tuyo (2014) y su más reciente proyecto que, según los rumores, no está teniendo buenos resultados en cuanto a rating, Amanecer (2025). Sin embargo, esta nota no trata sobre el trabajo del reconocido famoso, pues se dice que el hombre de 68 años fue víctima de un crimen.

De acuerdo con información del polémico exconductor del programa Chisme No Like, Javier Ceriani reveló a través de su canal de YouTube algunos detalles bastante fuertes en torno al originario de Toluca de Lerdo. Al parecer, el exesposo de Niurka Marcos sufrió recientemente un atentado mientras estaba en su hogar, y el asunto se debería a deudas que no ha podido saldar el también escritor.

“Aparentemente, Juan Osorio no estaría entregando las cuentas (…) Hay una investigación brutal contra Juan Osorio”, aseguró el argentino. Además, subrayó que, aunque su telenovela protagonizada por Livia Brito y Fernando Colunga tiene un muy bajo rendimiento, Osorio sigue queriendo gastar igual que antes: “Juan sigue gastando como antes porque le queda muy poco cartucho para llenar sus arcas de oro y retirarse”, afirmó.

Javier Ceriani

Pero lo más alarmante de todo es que el periodista lanzó una advertencia a Juan, dejándole muy en claro que es bastante riesgoso involucrarse con personas peligrosas. Aunque no entró en detalles sobre este asunto, sí generó muchas dudas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el aludido no se ha manifestado y, en caso de que lo haga, te lo haremos saber por medio de TRIBUNA.

“No te metas con gente con la que no debes meterte. Ten mucho cuidado con quién te asocias, de dónde traes el dinero, porque muchas veces trae consecuencias. Te salvaste de milagro”, especificó Ceriani. A su vez, se presume que el padre de Emilio Osorio está bajo investigación por supuestas irregularidades financieras vinculadas a sus recientes producciones y que ciertos informes respaldarían las aseveraciones del influencer.

Fuente: Tribuna