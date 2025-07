Tras drama con Mariana Ochoa y Lupita D'Alessio, Ari Borovoy hunde a actores de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberse enfrentado a un fuerte drama con Mariana Ochoa e intensas acusaciones por parte de Lupita D'Alessio, el polémico productor y cantante mexicano, Ari Borovoy, tras ser anunciado como uno de los nuevos inversionistas en Shark Tank México, no dudó en decir que era mejor negociar con empresarios y hundió a famosos de Televisa, de TV Azteca y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento.

Desde hace varios años, Mariana y parte de los exintegrantes de OV7 tienen problemas con Borovoy por incumplimiento de contrato de los 90's Pop Tour, del que aún no se solucionan muchas cosas. Pero, eso no ha sido todo, debido a que hace un par de meses, D'Alessio acusó a Bobo Producciones, empresa de Ari, de también no respetar los tiempos del artista y de no encargarse de las logísticas.

Pero, tras ser acusado en más de una ocasión de no cumplir con sus tratos, el intérprete de Shabadabada, durante su charla sobre su ingreso al programa de Tanque de Tiburones, nombre en español de Shark Tank, afirmó que decidió entrar al proyecto porque confía en empresarios más que en artistas, ya que ellos no cumplen su trato por ego: "De repente estás negociando con el artista o con el ego; a veces el artista no se acuerda de lo que te pidió y viceversa, incluso con una disquera puedes ser flexible en ciertas reglas, pero al artista no le puedes cambiar su esencia, por lo tanto no hay mucho poder de negociación".

Ante esto, el cantante declaró que una de las ventajas que tiene el programa de Sony Channel, es el hecho de que siempre se elige a un verdadero éxito en potencia, a socios con preparación previa y saben como quieren lograr lo que buscan, no como las celebridades: "Con un socio o emprendedor siempre hay mucho que se puede negociar, incluso con los tiburones cuando queremos aliarnos en algún proyecto; al final en ambos lados estás negociando todo el tiempo".

Finalmente, el intérprete de Te Quiero Tanto, acaba de afirmar que a diferencia de lo que él hace con los famosos en las negociaciones, aquí todo es más rápido y decisivo, ya que las inversiones tiene puntos en los que es un sí o no, mientras que con los artistas se toman semanas por las exigencias y el que se pueda tener algo concreto, además de dejar en claro que el programa es como una "escuela para tiburones", en la que enseñan como crecer y como hacerse expertos para generar y hacer buenas ofertas.

Fuente: Tribuna del Yaqui