"Volaron vasos": Actriz de Televisa revela si José Manuel Figueroa la violentó en romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Malillany Marín, recientemente decidió romper el silencio ante los dimes y diretes sobre el machismo y malgenio de su expareja, el cantante José Manuel Figueroa, por lo que en una entrevista reveló si fue violento durante sus años de apasionado romance. La famosa sorprendió a todos al revelar que sí hubo una agresión en la que "volaron vasos".

Después de que José Manuel acusó a Ninel Conde de ser una mala pareja, porque jamás le cocinó, la reconocida actriz de Rebelde no se quedó callada, lo tachó de machista y de violentador, pidiendo a los medios de comunicación que ya no le den espacio a ese tipo de hombres que solo creen que la mujer está para cocinar: "No le den pantalla a los violentadores para que maltraten a las mujeres. Ustedes tienen mamá, tienen hermanas. No le den estos micrófonos valiosos que son el medio que tenemos para comunicarnos con el público para violentar a las mujeres".

Ante esto, en Sale el Sol cuestionaron a Malillany sobre estas declaraciones, pues siempre ha defendido al alegado creador de Fruta Prohibida, a lo que ella solamente declaró que personalmente es una mujer que ama cocinar y para ella el hacerlo para su pareja es una muestra de amor, no porque sea obligación, pero declaró que no toda mujer lo ve así: "No sé bien qué sea, yo les voy a decir que las personas que nos gusta cocinar, el cocinar es uno de los lenguajes del amor, finalmente no todo el mundo tiene que tener el mismo lenguaje del amor, yo en lo personal sí me gusta cocinar para mi hombre, me gusta consentirlo".

Con respecto a si es verdad que el hermano de Julián Figueroa fue violentó con ella, declaró que en su relación sí hubo un acto violentó en el que "voló un vaso", pero que fue de parte de ella cuando se molestó, pero que de parte de José Manuel no, por lo que no puede acusarlo de eso: "Yo no puedo apoyar algo que no viví, yo puedo decirle a todas las mujeres, y hombres también, que cuando sufran una violencia, levanten una denuncia ante las autoridades y que las autoridades pongan a la persona en su lugar. Ante la ley, nadie se quede callado, no soporten la violencia".

Finalmente, la actriz de melodramas como Hasta Que El Dinero Nos Separe, declaró que pese a los años separados, en realidad sigue manteniendo una cercana amistad con Figueroa, incluso mencionó que cuando murió Joan Sebastian, ella fue apoyarlo y su prometido en ese momento, decidió disolver el compromiso: "Yo perdí un compromiso de casarme cuando falleció mi exsuegro Joan, porque por supuesto que yo lo fui a acompañar".

Fuente: Tribuna del Yaqui