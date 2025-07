Acusan a amiga de Maribel Guardia de obligar a Imelda Tuñón de hablar de muerte de Julián

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista mexicana, Verónica Bastos, acaba de ser acusada de obligar a la polémica joven actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, de volver a hablar de la trágica muerte de su famoso esposo, el reconocido cantante de rancheras, Julián Figueroa, debido a su tan cercana amistad con la madre del hoy difunto, la querida actriz y cantante costarricense, Maribel Guardia.

A dos años del deceso del actor de Televisa, Imelda decidió brindar detalles inéditos de ese día, en entrevista exclusiva con Venga la Alegría, como el hecho de que supuestamente estaba muy desorientado, no recordaba cosas y hasta alucinó que estaba siendo rodeado por serpientes, afirmando que no era la primera vez que pasaba. Pero eso no fue todo, debido a que hizo un énfasis al olor que había en la habitación que tachó de horrible, cuando encontró al padre de su hijo, generando gran furor en redes.

Dado a que la actriz de Corona de Lágrimas salió a negar lo dicho, recientemente, Verónica tuvo frente a frente a Imelda en su programa, La Mesa Caliente, en donde se mostró confrontativa con la joven cantante y actriz, para que aclarara sus confesiones sobre el trágico día: "Tú sabes que yo estuve ahí también y cuando tú hablas del olor, la gente piensa que es algo desagradable y yo estuve ahí y tú lo sabes Imelda y ahí no olía mal. Julián tenía su color, tenía su sonrisa en el rostro. Me acuerdo perfectamente porque estuvimos ahí juntas. No había olor ahí", externó Verónica.

Ante esto, la actriz de Busco Al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve, aseguró que se malinterpretó lo dicho, pues no externó que fuera malo, sino que había un olor que se le gravó en la mente y ahora es horrible recordarlo: "Es un olor indescriptible, no estoy diciendo que sea un mal olor, simplemente es un olor que quedó metido en mi cabeza". De la misma manera, destacó que desea poder hablar con Maribel de lo que pasó, pero que sería por medio de abogados: "Yo creo que se tiene que llegar al mejor arreglo posible, creo que sí se va a lograr porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante".

Esta situación causó molestia entre la presentadora, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, quienes declararon que sintieron a Verónica y al resto del elenco del programa de Telemundo muy imparciales y del lado de Maribel, asegurando que básicamente la obligaron a abordar el tema, y que sobre todo la hicieron ver como que había mentido, como presionando el que negara lo que dijo anteriormente, acusándola de ser imparcial.

Fuente: Tribuna del Yaqui