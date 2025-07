Andrea Escalona se entera en vivo que compañeros de 'Hoy' hablan mal de ella; así reaccionó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El elenco del programa Hoy de nueva cuenta se encuentra inmerso en una controversia, pues salió a la luz que algunos integrantes del matutino presuntamente han estado hablando mal de la conductora Andrea Escalona. Como era de esperarse, la hija de Magda Rodríguez (qepd) ya reaccionó a la situación y mandó un contundente mensaje a sus detractores.

Todo ocurrió el día de ayer viernes 25 de julio, cuando en el foro de Hoy recibieron a las estrellas estadounidenses, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, y presuntamente, cuando se hacía una transmisión en vivo en las redes sociales del programa se escuchó que algunas personas estaban insultando a Andreita.

La prensa se dio cuenta de la situación y por ello acudieron a buscarla a su salida de Televisa, pero Andy no estuvo sola pues la acompañaron Andrea Legarreta y su tía Andrea Rodríguez. Cuando escucharon las primeras preguntas sobre el tema, la productora respondió: "No sé quién los haya hecho (los comentarios), estaba justamente con las invitadas (Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan)".

Inmediatamente después, Escalona defendió su participación junto a las protagonistas de Otro viernes de locos y mandó un contundente mensaje a quienes la critican: "No sé qué se haya dicho, no sé qué se diga muchachos, pero yo fui una bonita edecán de los regalos, porque me colé y ya tengo mi foto". Y sin ocultar su molestia, Andy agregó:

Ojo, no soy una monedita de oro, no le caigo bien a todo el mundo, siempre hay gente a la que le puedo caer bien o mal".

Integrantes de 'Hoy' habrían hablado mal de Andrea Escalona en vivo

Cuando estaba dando su réplica, Legarreta la interrumpió y le dijo que no se podía molestar por algo que ni siquiera estaba confirmado: "Pero no lo has visto, a lo que voy es que ellos están diciendo algo que tú no has visto, entonces ya". Acto seguido, Andrea Rodríguez señaló que la persona a cargo de transmitir en redes es su hija, por lo que duda que sea real que alguien haya hablado mal de su sobrina en la transmisión.

La que lleva las redes es mi hija Pau, entonces sería rarísimo que estuvieran mal de Andreita ahí con Pau".

Antes de cerrar el tema, la hija de Magda añadió: "Es complicado, pero si les caigo gorda, no pasa nada". Finalmente, la exesposa de Erik Rubín fue cuestionada acerca de si tiene problemas con algún miembro del elenco y su respuesta fue contundente: "A veces tienes tus etapas, como los hermanos, a veces tienes diferencias de opinión, pero la gente dice cosas de más", expuso Legarreta.

Fuente: Tribuna del Yaqui y YouTube Edén Dorantes