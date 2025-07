Boletos 2x1 para Shakira en Hermosillo ya están disponibles en promoción especial

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este próximo 14 de agosto de 2025, la reconocida cantante, compositora y bailarina colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida simplemente como Shakira, se presentará en el Estadio Héroe de Nacozari, ubicado en Hermosillo, Sonora. Esta situación tiene a los habitantes de la capital sonorense completamente emocionados por volver a ver a La Loba.

Lo anterior se debe a que la icónica artista no ha pisado territorio sonorense desde el 28 de julio de 2011, cuando realizó su gira The Sun Comes Out World Tour, la cual, curiosamente, también tuvo lugar en el mismo recinto: el Estadio Héroe de Nacozari, que cuenta con una capacidad para 21,175 espectadores. Es así que, desde abril, cuando se supo que regresaría, se desató un verdadero furor entre sus fanáticos.

Ahora, la intérprete de Chantaje arribará a la entidad con motivo de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran y, como te informamos en TRIBUNA, contará con la presencia del invitado especial Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull. No obstante, existe otra sorpresa para todos aquellos que planean asistir a ver a la celebridad latinoamericana más premiada de la historia en los Los 40 Music Awards.

Concierto de Shakira

Promoción especial 2×1

Banamex anunció una promoción especial en la que, al comprar un boleto, se obtiene otro completamente gratis en secciones seleccionadas. Es vital tener en cuenta que está dirigida exclusivamente a tarjetahabientes Banamex y es válida por tiempo limitado (del 29 al 31 de julio) o hasta agotar existencias. En caso de cumplir con los requisitos principales, puedes participar y aprovechar esta oportunidad.

En cuanto a los boletos, se pueden adquirir a través del portal oficial eticket.mx y, si se desea comprar de manera física, hay que acudir al Hotel Ibis y a Sanborns en Hermosillo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el tema; sin embargo, como es frecuente, de surgir nuevos datos, te lo haremos saber a través de nuestro medio de comunicación TRIBUNA.

Lista de precios por sección (adulto):

GNP A Izquierda: 5 mil 320 pesos GNP A Derecha: 5 mil 320 pesos General B: 3 mil 460 pesos Oriente Bajo: 6 mil 810 pesos Oriente Alto: 4 mil 205 pesos Poniente Bajo: 6 mil 810 pesos Poniente Alto: 4 mil 205 pesos Cabecera General: 2 mil 715 pesos Poniente Bajo (adicional): 4 mil 330 pesos

Fuente: Tribuna