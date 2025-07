Jorge Gil estremece con nuevos detalles del asesinato de Paco Stanley; hunde a Mario Bezares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido expresentador de origen mexicano, Jorge Gil, acaba de reaparecer tras años desaparecido del mundo del espectáculo, brindando sus primeras declaraciones sobre el asesinato de Paco Stanley, con las cuales logró estremecer a Televisa y los miles de espectadores. De la misma manera, estos nuevos detalles han conseguido que una vez más hundiera a Mario Bezares.

El 7 de junio de 1999, es una fecha que nadie en el mundo del entretenimiento podrá olvidar jamás, debido a que fue el día en que la celebridad más querida del momento y padre de Paul Stanley fue asesinado por un grupo de hombre armados. Su caso en los últimos 26 años ha sido un misterio, ya que se desconoce quién lo mató y porqué lo hicieron, incluso se llegó a pensar que su mejor amigo y socio, Mario, fue culpable, por el raro motivo que lo llevó a salvarse. Bezares fue al baño y dejó que Paco y Jorge salieran antes.

Justo en el aniversario 25 de este lamentable hecho, salió en Prime Video la serie ¿Quién Mató a Paco Stanley?, narrando los hechos de aquel día, causando la molestia de Bezares y Paola Durante, que salieron a desmentir todo lo dicho por el mencionado proyecto, sin embargo, Gil fue el gran ausente y se negó a hablar del tema, hasta ahora. Jorge fue captado en el aeropuerto y decidió dar una entrevista, en la que se dijo en desacuerdo con la serie, recordó que él ya escribió todo lo de ese día y del caso, recordando que él ya se alejó de todo y de todos los involucrados, tratando de vivir en paz.

Tras esto, Gil dejó en claro a Eden Dorantes, Telemundo y todos los medios presentes, que él no habla de lo sucedido porque no tiene más que decir que lo que ya escribió, y ahora solo lo dirá por primera y única vez; la muerte de Paco fue terrible y tuvo suerte de estar con vida. Según lo relatado por el expresentador, ni él ni los médicos entienden como es que pudo sobrevivir al impacto de las balas al auto y que las dos que impactaron en su cuerpo fueran en la pierna y el pie.

Ante esto, el expresentador de ¡Pácatelas! dio un inédito y escalofriante detalle, los cuatro disparos de Paco en la cabeza, causaron que le salpicara la cara de sangre, dejándolo em shock, y que jamás lo habían asaltado o baleado, hasta ese momento, señalando que ni el segundo lo hizo reaccionar, solo el tercero: "Viene el tercer tiro en su cabeza, para esto, el segundo tiro moja el techo de la camioneta de sangre y me baña de sangre de Paco y ahí reacciono yo y digo viene el cuarto, efectivamente viene el cuarto en la cabeza de Paco Stanley, el quinto es para mi y el sexto también".

Tras compartir este relato, Gil asegura que fue una situación completamente demoledora para él, dejando en claro que fue terrible el ver morir a su amigo, destacando que su fe en Dios y su familia son lo que lo sacaron adelante. Con respecto al ganador de La Casa de los Famosos México, declaró que le parece extraño su desaparición tan oportuna: "Mario nunca salió del baño, jamás lo vimos afuera. Imagínate, estamos todos juntos y alguien dice que va al baño. Paco fue, hizo lo que tenía que hacer y regresó; pero Mario no volvió. Digo, si te quedas allá y oyes una balacera, pues mínimo sales a ver qué pasó, él nunca salió".

Con esto, Jorge declaró que él no piensa juzgarlo, y que solo le desea paz y felicidad al lado de su esposa, Brenda Bezares y sus dos hijos: "Yo no lo voy a juzgar, yo creo que él ya se le juzgó su condena, es muy feliz con su familia, y pues yo lo único que le deseo es paz y armonía y es suficiente con eso". Aunque no dijo nada sobre si cree o no en su inocencia, sus declaraciones lo regresa a la duda de si fue o no culpable.

Fuente: Tribuna del Yaqui