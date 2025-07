'La Bebeshita' expone oscuros secretos de Arturo Carmona; lo acusa de ser bisexual de clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su tormentoso romance con Arturo Carmona, 'La Bebeshita' acaba de exponer sus oscuros secretos, además de afirmar que es bisexual de clóset

Cómo se sabe, entre febrero y marzo del 2023, Daniela Alexis, el verdadero nombre de la querida influencer, confesó que tuvo un breve romance con el famoso galán de novelas, el cual ha resaltado que fue un completo error y en definitiva se arrepentía. En más de una ocasión el expresentador del programa Hoy negó que fueron pareja o que se conocen, pero la joven ha expuesto pruebas de lo contrario y hasta aseguró que solo jugó con ella, pues mientras se mandaban mensajes, él tenía novia, que descubrió hasta que se los topó en un evento.

Ahora, en medio de todo el drama que enfrenta el actor de Un Camino Hacía El Destino, con el tema de que presuntamente agredió a Alicia Villarreal, la influencer declaró que no puede hablar del tema, pero sí puede decir que al fin la gente ve lo tóxico que es y su verdadera desagradable personalidad, recordando como fue un mentiroso y patán con ella: "Siento que todo sale a la luz, tarde o temprano. A mí me negó, me afectó, me dolió. Él jamás va a aceptar nada. Duramos como tres meses. Me quedé callada y ya luego salió lo de Alicia".

Ante esto, la exparticipante de MasterChef Celebrity, dejó en claro que aunque con ella no fue violento de manera física, sí dijo que el exhbaitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, era muy controlador y sumamente tóxico, pues le pedía que le mandara ubicación en tiempo real para saber en donde estaba, además de que le pedía fotos cuando salía para ver como iba y si era verdad que decía dónde y con quién estaba: "Me decía: 'Mándame la ubicación en tiempo real'. Era como de 'mándame foto'. Nunca fue agresivo, pero igual duramos poquito".

Pero eso no fue todo, pues con respecto a la orientación sexual real del padre de Melenie Carmona, la expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, aseguró que es bisexual y que "le gusta de todo", señalando que a ella le llegaron muchos mensajes advirtiéndole de esto, pero que no quiso averiguar mucho: "Había muchos rumores que me llegaban. Ya no sabía si era real o un hater. Dije: 'Yo creo que el chico anda de picarón, descubriendo otras cosas. Le gusta de todo'. A mí me llegaban mensajes, pero nunca supe si eran reales".

Fuente: Tribuna del Yaqui