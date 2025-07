Nana Calistar te dará poderosas predicciones para mañana; descúbrelo en estos horóscopos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los horóscopos de Nana Calistar han llegado, como siempre y de manera puntual. A continuación te contaremos todos los detalles. ¿Será que la suerte está rondando tu vida y tú has hecho de todo para evadirla? A continuación te damos todos los detalles para que sepas qué te espera el próximo domingo 27 de julio.

Aries

Es probable que, en los últimos días, hayas sentido que perdiste el rumbo y eso no es más que una muestra de tu falta de disciplina. Lo único que vas a lograr así es cansarte y no lograrás ninguno de los planes que tienes pendientes para este 2025.

Tauro

El dinero viene por montones, pero vienes cargando fuertes deudas que no te han dejado en paz. En parte es porque, en el fondo, sabes que has estado gastando dinero en cosas que no tienen sentido.

Géminis

Eres de los signos que tiene un corazón enorme, pero en ocasiones dejas que muchos lo destrocen. Recuerda que quien no te da, no me rece que le des, basta de sacrificarte por quien no vale la pena.

Cáncer

Deja de lado la mala costumbre que tienes para hacer dramas. Recuerda que no todo el mundo te quiere destruir. Si no hay confianza no podrás mantener ningún tipo de relación y eso solo te traerá problemas a la larga.

Leo

Es momento de que trabajes duro en todo aquello que quieres. Nadie va a venir a salvarte si no lo haces tú mismo. Procura evitar culpar a los demás de algo que es solamente tu responsabilidad.

Virgo

Ya fue suficiente de que te conformes con las migajas que los demás te dan. Eres alguien que vale mucho, pero no te das cuenta. Evita regalar tu cariño y esfuerzo por quien no vale la pena.

Libra

Ten cuidado y evita dejarte llevar por tus sentimientos. Podrías caer en una provocación que te salga cara, ya sea en el ámbito emocional o sexual. Trata de respirar y recordar qué es lo que tú quieres.

Escorpio

Un embarazo inesperado podría llegar a tu círculo amistoso y eso te va a sorprender más de lo que esperas. No se trata de un hijo tuyo, pero es un chisme que te va a encantar.

Sagitario

Tu vida laboral podría moverse con intensidad en este mes. Puede que haya cambios de horarios o puestos nuevos. Solo recuerda, antes de que aceptes cualquier cosa, procura averiguar los términos y condiciones primero o podrías arrepentirte. .

Capricornio

Cuídate de las personas que solo están en tu vida cada vez que necesitan algo, porque tú tienes un corazón noble y hay quienes podría aprovecharse de ello. Procura poner límites o seguirán abusando de ti.

Acuario

El amor propio será determinante para ti en los próximos días, sobre todo porque caerás en cuenta de que no vale la pena la gente que te dé afecto a cuentagotas. Recuerda todo lo que vales.

Piscis

Es momento de que te pongas a pensar más en ti y menos en quienes te roban energía. Tú sabes todo lo que vales en el fondo. En caso de que tengas pareja, evita buscarte problemas donde no los hay.

