¿Se salvó la estatua de Florinda Meza en Zacatecas tras la amenaza de derribo?

Comparta este artículo

Zacatecas, Zacatecas.- A pesar de que este pasado 24 de julio finalizó la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito: Sin querer queriendo, muchos de los espectadores de este show siguen sin superar la enemistad que generaron con Margarita Ruíz, un personaje interpretado por la actriz Bárbara López y que hace alusión a la comediante mexicana Florinda Meza García.

De hecho, la molestia hacia la viuda de Gómez Bolaños creció a tal grado que llegó hasta su lugar de origen, la localidad de Juchipila, ubicada en el estado de Zacatecas. En redes sociales, con más énfasis en un grupo de Facebook, algunas personas comenzaron a organizarse para tirar la estatua dedicada a la productora, y la fecha que estaba fijada para que ocurriera este semejante acto fue el 24 de julio.

No obstante, a pesar de que las autoridades locales se organizaron para evitar el atropello contra la figura de Meza García, al sitio en realidad acudieron muy pocas personas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la pieza en honor a la actriz sigue en donde ha estado desde el 2019 y todo parece indicar que simplemente fue una broma de muy mal gusto lo que provocó las alarmas del municipio.

Florinda Meza no dicho nada del tema

Por su parte, es necesario mencionar que el creador de la escultura, Víctor Hugo Yáñez Piña, especialista en retrato escultórico para bustos y estatuas, realizó una entrevista en De Primera Mano donde abordó este tema y explicó que el trabajo es para recordar la trayectoria artística de la intérprete de La Chimoltrufia, lo cual no tiene nada que ver con la forma en que dirigió su vida personal.

“Yo creo que quitarla no es decisión de ellos, no deberían hacerlo porque es un tributo a su éxito como actriz, no a su vida personal, eso es algo en lo que yo no me meto”, aseguró Yáñez Piña. Precisamente, la actriz de 76 años, hasta este instante, todavía no ha emitido ninguna opinión sobre el asunto; aunque, en caso de que ocurra, te lo haremos saber a través de nuestro medio TRIBUNA.

Fuente: Tribuna