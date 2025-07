Antes de iniciar la semana, mira cuáles son los horóscopos del mañana con Nana Calistar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nuevas oportunidades podrían estar por llegar a tu vida, pero todo depende de lo receptivo que estés para descubrirlas. Esta última semana del mes de julio podría sorprenderte mucho más de lo que esperas, así que no dejes de leer porque la poderosa pitonisa Nana Calistar ha llegado a TRIBUNA contarte lo que te depara el mañana.

Aries

Uno de tus problemas más grandes es que siempre esperas más de los demás, cuando la realidad siempre podría resultar decepcionante. Recuerda que no todos piensan como tú, por lo que lo mejor es priorizar tu paz interior.

Tauro

Recuerda quién eres, sabes que una de tus principales características es la recilencia y la fortaleza, pero a veces lo olvidas y eso hace que las adversidades que se te presentan en la vida te venzan fácilmente. Evita que el orgullo te gane, podrías estar alejando a alguien que realmente vale la pena.

Géminis

Ya deja de distraerte con cosas que no valen la pena. Tu problema es que usualmente le haces caso a personas que no conocen todo tu contexto. Tampoco le tengas miedo a conocer a alguien nuevo a tu nueva relación (si es que la estás comenzando) podrías estarte perdiendo de algo importante.

Cáncer

Deja de engañarte, si esa persona no llena tu estómago de mariposas, ¿para qué pierdes el tiempo con ella? Tampoco le des falsas esperanzas cuando en el fondo sabes la realidad. Que el miedo no te haga aferrarte a cosas que, sabes, desde hace tiempo ya terminaron.

Leo

Deja de lado los rodeos, es hora de que sueltes los miedos y comiences a vivir para ti. Ya has dedicado mucho a otras personas que no te han pagado bien. Recuerda que la vida no es para los tibios.

Virgo

Ten cuidado con lo que sale de tu boca, porque podrías maldecir a alguien con una sola palabra y esto podría provocar que pierdas a quien más quieres en esta vida.

Libra

Tienes que darte cuenta que no todas las personas que te sonríen te quieren tal y como esperas. A veces hay quienes podrían intentar dañarte, por lo tanto debes estar más alerta y dejar de ser tan confiado.

Escorpio

Se vienen momentos difíciles, próximamente saldrán a la luz verdades que habías decidido ocultar debajo de la alfombra y eso te llevará a tocar fondo, pero si sabes usar tus cartas, podrías aprender una buena lección de esto y llegar más alto de lo que te imaginas.

Sagitario

Fuertes broncas familiares llegarán a tu entorno. No te dejes llevar por el estrés, recuerda que después de la tormenta siempre sale el sol No olvides que todo se puede solucionar con un simple “perdón” de por medio.

Capricornio

Fuertes sacudidas mentales se vienen a tu vida y aunque ya vienes con la guardia alta por todo lo que has vivido en los últimos años, la realidad es que no se trata de cosas negativas, sino que por el contrario, te ayudarán a aprender lecciones que no te entraban en la cabeza, como el hecho de que no puedes controlar todo.

Acuario

Necesitas limpiarte emocionalmente. Últimamente una idea ha estado rondando por tu cabeza, pero ya es tiempo de soltar. Recuerda que la basura emocional no te traerá nada bueno y solo te pudrirá el corazón; es momento de empezar de cero.

Piscis

Ten cuidado con lo que dices, porque nunca sabes quién te está escuchando. En estos días podrías sentirte cansado y el estrés laboral no ayudará. Así que no olvides tomar fuerza de aquello que te hace bien o de tu familia.

