Desmientes parálisis de Bruce Willis: Esposa del actor pública VIDEO al bailar 'Hula Hula'

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor de cine de acción de 70 años de edad, Bruce Willis, acaba de reaparecer en redes sociales para desmentir la parálisis que se dijo que sufría a causa de que se ha agravado su salud por su demencia frontotemporal. La esposa del histrión, la modelo Emma Heming, mediante sus redes sociales publicó el video en el que se le puede ver bailando Hula Hula, para descartar los rumores.

Hace tres años, en el 2022, la familia del actor de Duro de Matar confesó que desgraciadamente iba a retirarse de la vida pública, debido a que fue diagnosticado con afasia, por lo que no podría actuar más dado a que este es un trastorno del lenguaje que dificulta la capacidad de lectura y de expresión de forma progresiva. Un año después, la familia agregó que tristemente su afasia fue consecuencia de la demencia frontotemporal, la cual afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, que se encargan de la conducta y el lenguaje, así como la memoria.

En este tiempo, el progreso de la enfermedad ha sido sumamente agresivo, ya que la familia ha confirmado en varias ocasiones que perdió la memoria y ya le es difícil recordar a sus propias hijas, incluso a él mismo, además que también ha perdido la habilidad de hablar. Hace varios días, acuerdo con allegados de su familia, el actor de Hollywood ya no puede hablar, leer y ni siquiera caminar, o movimientos en general, por lo que solamente estaría postrado en una cama.

Pese a que la noticia se volvió viral enseguida, ni su esposa, o exesposa Demi Moore, que es una de sus cuidadoras en este doloroso momento, no se pronunciaron para confirmar la noticia, ahora, la pareja del actor ha salido a desmentir esto con un video en el que se ve a Willis realizando el clásico baile Hula Hula con el aro, demostrando que aunque ya no puede hablar y no recuerda tanto como antes, sigue con sus funciones motrices.

En dicha publicación, la familia no hizo comentarios, pues con lo que aparece en las imágenes es más que claro que desmienten toda información que circulaba en el pasado. Cabe mencionar que en este año, Emma ha dado declaraciones devastadoras, en el que confiesa que cada vez es más difícil: "Estoy tratando de encontrar ese equilibrio entre el dolor y la tristeza que siento". Por otro lado, una de las hijas de Bruce con Demi, Rumer Willis, declaró que aunque es complicado, como familia se han unido y ven como su padre hace lo mejor para no caer: "Lo está haciendo muy bien. Creo que lo que es tan hermoso es la forma en que nos unimos unos a otros".

