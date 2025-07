El Guana llega en tanga a 'La Casa de los Famosos México' con show de baile y Mario Bezares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido comediante y actor mexicano, José Luis Rodríguez, que es mejor conocido como El Guana, acaba de llegar a La Casa de los Famosos México como el séptimo habitante en salir del hotel para entrar a la famosa casa, y lo hizo con show de baile, el cual lo terminó quitándose la gabardina y quedando en tanga, tras lo que llegó el ganador de la segunda temporada, Mario Bezares, que también quedó en tanga.

Este domingo 27 de julio, después de un año de espera y tantos dimes y diretes sobre los habitantes, finalmente se ha estrenado la tercera temporada del reality show 24/7 de Televisa, que ya está dando mucho de que hablar, primero gracias a Dalílah Polanco, ya que llegó con un show de stand up en el que dio un monólogo divertido sobre El No Me Importa, pues dice que llegó a la edad de que no le interesa lo que le digan y podrá ser genuina dentro al 100 por ciento.

Pero, aunque parecía que la actriz de La Familia P.Luche sería la que se robaría la noche y no habría nadie más querido, eso cambió con la llegada de El Guana, debido a que al entrar lo hizo con una gabardina beige al lado de una bailarina, con la cual realizó un espectacular show de baile, demostrando que no solo es una gran actor y comediante, sino que también sabe dar show con diferentes talentos artísticos.

Pero eso no fue todo, pues el representante de Me Caigo de Risa en el reality show, al terminar el baile, se quitó la gabardina y mostró su espectacular cuerpo en una tanga rosada, causando la locura y que Galilea Montijo se acercara a taparlo, a lo que este dejó en claro que esto solo es el inicio de todas las locuras que tiene planeadas para hacer dentro del proyecto, ya que él se desea divertir con sus colegas y hacer feliz al público.

Sin embargo, de la nada apareció Mario y le dijo que se pusiera ropa, porque esa historia ya se había contado en la segunda emisión, haciendo referencia a que él ya bailó en tanga su famoso Gallinazo, empleando la famosa frase de Arath de la Torre en uno de sus posicionamientos, en los que dejó en shock a Ricardo Peralta, que lo quiso humillar tachándolo de homofóbico por un comentario a su vestuario.

Fuente: Tribuna del Yaqui