A horas de la final, se anuncia a Carlos Quirarte como ganador de 'MasterChef Celebrity'

Ciudad de México.- Estando a tan solo unas horas de la gran final del reality de cocina más famoso de la televisión mexicana, MasterChef Celebrity Generaciones, ya han salido a la luz varios spoilers de lo que se puede esperar de esta emisión y uno de ellos ha sido que han anunciado como ganador absoluto del maletín de los dos millones de pesos, al famoso presentador, Carlos Quirarte, quien en el pasado denunció amenazas de los fandoms de Los Polinesios.

Después de ser el participante que eliminó a Rafael Polinesio, Quirarte denunció que estaba recibiendo amenazas en redes sociales por ello, pero aclaró en una entrevista, que él jamás ha actuado con malicia y lo que lo ha llevado tan lejos es que está atento a los jueces y sigue cada uno de sus consejos: "Nunca había estado en un reality show. He movido las fichas como Dios me lo ha dado a entender. Me gusta cocinar, pero jamás lo he practicado de forma profesional. Mi estrategia ha sido ponerles atención a los chefs. Es mucha presión psicológica".

Ahora, después de tantos dimes y diretes, entre supuestas acusaciones de traiciones, amenazas y demás, finalmente Andrea Noli, quien pertenecía al equipo Casete, y Carlos y Dani Valle, ambos de la sección Millennial, que son los tres finalistas de esta emisión, van a enfrentarse en varios retos para conocer cual de ellos va a llevarse el maletín. Hasta este momento, se había dicho que Valle sería el ganador, pero ahora todo podría cambiar.

Pero ahora, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Portada AI1, compartió el mensaje de que al finalizar este último programa de la temporada, el ganador será precisamente Quirarte, señalando que fue el reconocido expresentador de Sale el Sol y comunicador de espectáculos, Alex Kaffie, el que dio la información y que supuestamente provenía de alguien de la producción de MasterChef Celebrity Generaciones.

Cabe mencionar que aunque Kaffie asegura que tiene la información de alguien de la producción del reality de TV Azteca, no se puede tomar como algo 100 por ciento verídico, así que aún cabe posibilidad de que el resultado final sea completamente diferente y posiblemente se vea a Noli o a Valle alzar ese maletín, que el público ve más al amigo de Ricardo Peralta como el ganador absoluto gracias a su conexión con los jueces.

Fuente: Tribuna del Yaqui