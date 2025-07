Luto: Linet Puente enfrenta una dura pérdida familiar y recibe mensajes de aliento

Comparta este artículo

Cudad de México.- Linet Puente Castro es una periodista y conductora mexicana que recientemente levantó las alarmas entre sus fans después de que dejara de asistir a los programas de Adn40 y Ventaneando, pues la comunicadora llevaba ya algún tiempo trabajando en estos espacios. Lo que no sabían sus seguidores es que el motivo de su ausencia es mucho más triste de lo que hubieran imaginado.

Recientemente, la comunicadora rompió el silencio a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram solían dejarle comentarios preguntando por su bienestar, pero una vez que reveló la razón, comenzaron a llegar mensajes de aliento: “Han sido días muy difíciles en donde he enfrentado el dolor más grande de mi corazón: ver a mi padre debatiéndose entre la vida y la muerte”.

El sábado, la mujer originaria de Sinaloa subió una historia que dejó a muchos con dudas, pues a pesar de lo escueto del texto, las interpretaciones fueron variadas. De hecho, adjuntó una fotografía donde se observaban unas brochas de maquillaje; sin embargo, lo que realmente captó la atención fue la pequeña frase en la que agradecía al hombre que le dio la vida, sin dar más explicaciones.

Comunicado

Es importante señalar que en su momento Linet confesó que su padre estaba en estado delicado, internado en terapia intensiva, y aunque no entró en detalles, sí agradeció a todos aquellos que le hacían llegar muestras de cariño. Entre ellos destacó a amigos, colegas e internautas. No obstante, este domingo se supo que la famosa está experimentando uno de los dolores más terribles que alguien podría atravesar.

Por medio de un comunicado, Adn40 corroboró la muerte de Jorge Luis Puente Palazuelos: “Con profundo respeto, acompañamos a nuestra compañera Linet Puente en este difícil momento. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Linet y su familia por el fallecimiento de su padre, Jorge Luis Puente Palazuelos. Que encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes los rodean”.

Fuente: Tribuna