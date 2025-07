Tras drama con Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar se metería en muy serios problemas legales

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

En medio de los dramas con la familia de su padre, Emiliano se metió a otra polémica, debido a que Tony Estrada, mejor conocido como Tony Rocks, estaba estafando a gente usando su nombre, debido a que cobraba por las entrevistas que daba pese a que él se negó a recibir un centavo cuando le ofrecieron, además de sabotear un evento: "Si alguna vez esta persona les cobró de parte mía, les pido una disculpa. Yo me acabo de enterar que es una persona que no trabaja bien. Me acabo de enterar de muchas cosas que estaba cobrando las entrevistas, que yo las hacía de corazón y ese vato las cobraba".

Ante esta situación, el agraviado decidió salir en su cuenta de Instagram para defenderse, y negar rotundamente que el sea culpable de ese sabotaje y sobre todo de haber cobrado por dichas entrevistas. Sin embargo, Emiliano salió a afirmar que no estaba mintiendo y que tenía pruebas de que era una "rata", por lo que ahora, Estrada está molesto y ha amenazado al cantante de rap con demandarlo por esto.

Cualquier intento de difamare sin pruebas constituye un acto legalmente punible. La libertad de expresión NO protege la mentira ni el daño malintencionado. Si alguien decide cruzar esa línea, estoy listo para tomar las acciones legales necesarias. No solo tengo principios, tengo pruebas, respaldo y recursos. Ante esta situación ya estamos tomando las medidas legales correspondientes", externó.

Emiliano denuncia a Tony Rock. Instagram @emiliano_aguilar.t

De la misma manera, el excolaborador del hermano de Ángela Aguilar, afirmó que no piensa dejar que por difamaciones sin sentido la reputación que por años le ha costado construir y consolidar en el mundo musical, se pierda así como si nada. Aunque no ha dicho si su demanda sería por difamación, daño moral o ambas juntas, todo apunta a que será la última opción y podría costarle mucho al joven.

Finalmente, el intérprete de Ese Vato, acaba de dejar en claro que no tiene miedo a enfrentarse a el joven en los tribunales y que no hablará más del tema, por lo que solamente pide una disculpa a aquellos que fueron víctimas de estas estafas a su nombre: "Ya no vuelvo hablar de esto, di lo que quieras has lo que quieras tú sabes la verdad, JD sabe la verdad y el otro pen… también. Una disculpa mi gente, ahora me voy a enfocar en la música en vez de estas lacras que nomas quieren fama porque solos no pueden"

Tony amenaza con demandar a Emiliano. Instagram @tonyrocks

Fuente: Tribuna del Yaqui