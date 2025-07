Adelántate a las sorpresas del martes 29 de julio con los horóscopos de Nana Calistar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un mes más está llegando a su fin y el octavo ciclo del año está casi por comenzar. Si quieres averiguar qué regalos de despedida trae para ti julio, no dejes de leer porque a continuación Nana Calistar te contará todo con sus acertados horóscopos, así que presta mucha atención y toma nota de todo lo que va a llegar para ti el próximo martes 29 de julio.

Aries

El apego puede llegar a confundirse con amor y tienes que entender que la vida no siempre funciona como en las películas, una vez que lo comprendas las decepciones dejarán de estar en tu puerta. También baja un poco el estrés, los celos no te llevarán a nada bueno.

Tauro

Tus cambios de ánimo ya parecen los de un géminis, a veces estás muy amoroso y de un momento para otro comienzas a soltar veneno. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, podrías terminar dañando a quienes realmente amas.

Géminis

Se vienen días con muchas actividades y es probable que consumas más de lo habitual, lo que te podría llevar a ganar algunos kilos de más. Solo recuerda que tu cuerpo podría pedirte atención como buena alimentación y ejercicio, no dejes de dársela.

Cáncer

Ten cuidado con las borracheras, porque podrías terminar con alguien que ni siquiera conoces y un embarazo inesperado llegaría a tocar tu puerta.

Leo

Tienes amistades que, lejos de sumarte, podrían meterte el pie. Evita clavarte con comentarios que, en el fondo, sabes que no tienen cabida en tu vida. No olvides que tú naciste para brillas.

Virgo

Deja de consumir comida callejera, tienes el estómago muy dañado. La gastritis podría provocarte problemas estomacales fuertes. No dejes de cuidar de ti, porque nadie lo hará.

Libra

Tienes que darte cuenta que no todas las personas que te sonríen te quieren tal y como esperas. A veces hay quienes podrían intentar dañarte, por lo tanto debes estar más alerta y dejar de ser tan confiado.

Escorpio

Necesitas un exorcismo de los fantasmas de tu pasado, porque alguien está a punto de volver y no parece tener ningún tipo de arrepentimiento por lo que te hizo, sino por el contrario, solo te hará creer que ha cambiado. No bajes la guardia.

Sagitario

El amor se construye con el tiempo, con la convivencia, no llegará de la nada. Es posible que estés tan hambriento que termines idealizando a alguien que nada que ver con el príncipe azul que estás buscando.

Capricornio

Las relaciones no son juego. Si vas a comprometerte con esa persona hazlo sin doble intención. Es posible que te sientas tentado a engañar a la persona con la que estás, pero recuerda que cuentas claras amistades largas. Lo mejor es ser honesto con lo que sientes y no dañar a quien no te ha hecho nada malo.

Acuario

Ya basta de la gente que solo te está consumiendo energía, es hora de deslindarte de ellos. A veces te dejas demasiado de quienes quieres y eso no es justo ni para ti ni para nadie.

Piscis

El amor puede tocar tu puerta en cualquier momento, debes entregarte de verdad y no pensar que alguien quiere atacarte a la menor posibilidad.

