¿Alejandra Guzmán, grave tras cirugía? Sylvia Pasquel da dura noticia y estremece a 'VLA'

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y productora, Sylvia Pasquel, recientemente brindó una entrevista en la que ha decidió abrir su corazón y dar una dura noticia ante las decisiones que ha tomado con respecto a la prensa en los últimos meses, estremeciendo a Venga la Alegría. De la misma manera, fue contundente sobre el tema de salud de su hermana, Alejandra Guzmán, ¿acaso está grave tras su cirugía?

La denominada 'Reina de Corazones' para los últimos meses de este 2025 ya tenía planeado toda una serie de conciertos para su gira, Brilla Tour, sin embargo, debido a problemas de salud, la rockera se tuvo que someter a una cirugía y compartió en sus redes sociales un comunicado en el que informa que deberá de remover este inicio hasta el año del 2026 para poder recuperarse al 100 por ciento y darlo todo sobre el escenario: "Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen".

Al no tener más informes por parte de la hija de Silvia Pinal, aprovechando la aparición de Pasquel en el teatro, la prensa de TV Azteca le cuestionó con respecto a si sabía del estado de su hermana menor, a lo que afirmó que ella no piensa hablar al respecto, que a la que le corresponde dar las actualizaciones sobre su estado de salud es a Alejandra: "Pues ella ya salió a decirles que fue lo que pasó y es ella la que tiene que salir a hablar de eso".

Ante la insistencia de saber sobre la intérprete de Mala Hierba, le cuestionaron que pensaba sobre los rumores que dicen que es porque recayó en el alcohol ante el fallecimiento de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, Sylvia fue tajante al declarar que a la gente le gusta inventar para dañar y monetizar: "Me estás preguntando y te estás contestando, la verdad es que se ha vuelto un negocio hablar mal de la gente. Monetizan, porque cada like tu sabes que te cae un dinerito".

Finalmente, la actriz de Los Ricos También Lloran, con gran pesar decidió hacer la dura confesión detrás de su decisión paa dejar de brindar entrevistas tan abiertas a los medios de comunicación, destacando que lo que hacían ya era un acoso a la intimidad de las celebridades y las orillan a alejarse por ello: "Yo entiendo que es el trabajo de ustedes y que tienen una línea y tienen que llegar a hacer esas preguntas, pero la verdad, creo que han podido percibir que cada vez van menos gente a las alfombras rojas, y se debe precisamente a este acoso, de preguntas incómodas y personales".

Al final del día, uno de lo que quiere hablar es de su trabajo, y después pues sí, el chismecito y lo que tu quieras, pero ya no existen las carreras, ya nada más es puras personales, tergiversadas, cambiadas de contexto, siempre me dicen que estoy de mal humor, o sea, el que conteste de una manera seria no quiere decir que esté de malas, simplemente soy educada en la manera de responder, pero hay personalidades que tienen una mente chiquita y no alcanzan a percibir", concluyó.