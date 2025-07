Asesinaron a su padre: Conductor de 'Hoy' recibe inesperada noticia en vivo y así reacciona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor del programa Hoy, quien quedó huérfano de padre a muy corta edad, quedó en shock debido a que en plena entrevista en vivo recibió una dolorosa noticia sobre el asesinato de su padre. Se trata del también actor Paul Stanley, quien a su salida de Televisa fue abordado por la prensa para cuestionarlo sobre las recientes declaraciones de Jorge Gil, quien habló por primera vez del atentado ocurrido en 1999.

Como se recordará, Paco Stanley fue brutalmente asesinado en junio de 1999 durante un ataque armado a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, mientras estaba en compañía de Gil, Mario Bezares y otras personas. En días recientes, el desaparecido conductor reapareció a través de una entrevista desde el aeropuerto de la CDMX, y ahí contó detalles no sabidos sobre el asesinato de Stanley.

Según Jorge, el finado presentador recibió cuatro impactos en la cabeza y hasta dijo que su sangre lo salpicó. Los reporteros le relataron esto a Paul en plena entrevista en vivo y él de inmediato dijo que no sabía de qué hablaba: "Es que tenía, no, no sé, la neta como tenía tanto tiempo de no saber de Jorge ni nada, no tenía conocimiento de eso". Al mencionarle la bioserie que se realizó sobre el caso, Stanley opinó que lo que mostraron ahí no es real:

Bueno, sabemos que la serie es más ficción que la realidad, ¿no? Pero, no, no tenía conocimiento".

Ante el cuestionamiento sobre si 'Mayito' estaba de acuerdo con lo sucedido o si visitó a Gil tras el atentado, Paul prefirió no opinar: "Es que no lo he visto". También añadió: "Bueno, no sé, la neta es que ya ha pasado tanto tiempo y no sabemos, pues nadie de la familia realmente lo que pasó, ¿no? Entonces, desconozco pues el testimonio".

Jorge Gil recientemente reveló detalles del asesinato de Paco Stanley

Stanley reconoció que Jorge Gil y un empleado fueron las únicas personas presentes en los últimos momentos de su padre: "Bueno, sí, él y el chofer Jorge". Respecto al impacto emocional de revivir estos hechos, expresó: "Bueno, pues es cansado para toda la familia, pero también Jorge lo vivió, entonces si lo dijo, pues es que pues él estuvo ahí. Tiene pues un voto de confianza, ¿no?, de lo que pasó".

Sobre si hubo algún intento de acercamiento con Gil, el compañero de Galilea Montijo y Andrea Legarreta respondió: "No, no, no. Hace rato que no sabía de él. Nada más lo vi la última vez en los juzgados y ya". Al respecto de una posible conversación cara a cara con Gil, el conductor afirmó: "Ya, brother, yo ya estoy muy trabajado. La neta es que yo estoy ya muy trabajado. Yo he hecho mis terapias, tengo otro ritmo de vida, que es mi familia. Entonces, sí, yo ya cerré eso".

Tras ser cuestionado por la prensa sobre si hablar del tema le resulta desgastante, Stanley fue contundente: "Ya, ya cerró eso. Yo a mi papá lo llevo en la mente y en el corazón y es lo más importante". Con relación a Jorge Gil, Paul dijo: "No, nada. Pues él vivió algo muy fuerte, o sea, yo perdí a mi papá, él estuvo a punto también de morir. Entonces, pues nada, o sea, cada quien con su historia y que lo trabaje como pueda".

Antes de retirarse, Paul confirmó que no tiene interés en volver al pasado, por lo que dijo que sí se reconcilió con 'Mayito': "Sí, aquí estuvimos en el foro, pero no, no, cada quien con su historia, les digo, o sea, yo ya te lo juro que lo he trabajado tanto, tanto, tanto, que lo único que quiero es paz y ser feliz con los míos y obviamente llevo siempre honrando a mi papá con lo que hago". Finalmente, Stanley descartó que vaya a lanzar un proyecto para contar su versión sobre el caso de su padre:

Ya, ya, brother, ya está muy contado todo.… Muchos hablan, y todos dicen, y todos creen saber la verdad, y todos son expertos en el tema y es lo mismo. Entonces ya, la paz del Señor".

Fuente: Tribuna del Yaqui