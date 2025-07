Bad Bunny rompe récord histórico en Spotify con el álbum en español más escuchado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Bad Bunny lo ha vuelto a hacer Su exitoso álbum 'Un Verano Sin Ti' alcanzó un hito histórico al superar los 20 mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en el álbum en español más escuchado de todos los tiempos y uno de los más populares a nivel mundial, superando a clásicos como Divide de Ed Sheeran.

Desde su lanzamiento en mayo de 2022, 'Un Verano Sin Ti' se convirtió en un fenómeno musical sin precedentes. No solo dominó las listas de éxitos en plataformas digitales, sino que marcó un antes y un después en la música latina. Con este disco, Bad Bunny consolidó su lugar como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Su nuevo álbum alcanza 20 millones de reproducciones/Créditos: Internet

Durante dos años consecutivos (2022 y 2023), fue el álbum más reproducido del mundo en Spotify, liderando rankings en países como Estados Unidos, México, España, Colombia, Argentina y Puerto Rico. En España, por ejemplo, el artista vendió más de 600 mil boletos en menos de 24 horas, demostrando su impresionante poder de convocatoria.

El álbum recibió múltiples reconocimientos. En 2023 fue galardonado con el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana y su versión latina. También fue candidato a Álbum del Año, una categoría históricamente dominada por artistas de habla inglesa, convirtiéndose así en el primer disco en español en competir por ese título. Además, fue premiado en eventos como los 'Billboard Latin Music Awards', 'American Music Awards' y 'MTV Video Music Awards', y recibió un Récord Guinness por ser el disco más reproducido de todos los tiempos.

El álbum incluye 23 pistas, de las cuales 22 ingresaron simultáneamente al 'Billboard Hot' 100, algo nunca antes logrado por un álbum en español. Entre los temas más escuchados se destacan: 'Me porto bonito' con más de 2,091 millones de reproducciones, 'Tití me Me Preguntó' con 1775 millones, 'Ojitos Lindos' 1,715 millones y 'Callaíta' con 1651 millones.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, nació en Vega Baja, Puerto Rico, en 1994. Su carrera despegó en 2016 con el sencillo Diles, y desde entonces ha revolucionado la industria musical. Fue el primer artista latino en liderar el 'Billboard' 200 con álbumes completamente en español y el artista más reproducido del mundo en Spotify durante tres años seguidos (2020-2022).

Su gira 'World’s Hottest Tour' recaudó más de 434 millones de dólares, ubicándose entre las más exitosas de la historia. Medios internacionales ya lo llaman el "Rey del Pop moderno", y su influencia se extiende más allá de la música: ha incursionado en el cine, la moda y el activismo, siendo una voz clave de las nuevas generaciones.

'Un Verano Sin Ti' no es solo una colección de canciones. Es un homenaje al Caribe, un grito de identidad y una declaración de que el español también puede dominar los escenarios globales. Bad Bunny ha demostrado que el arte auténtico y sin filtros no necesita traducción para conectar con millones de personas. Aunque comparte niveles de popularidad con figuras como Taylor Swift, Drake, Ed Sheeran o Justin Bieber, Bad Bunny ha logrado algo único: derribar la barrera del idioma, conquistar audiencias de habla inglesa y redefinir el éxito en la era digital.

Fuente: Tribuna/Agencia México