Gustavo Adolfo Infante estalla y cuenta la verdad de pleito entre La Wanders y Platanito

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, decidió dar su verdad sobre la controversia que envuelve a La Wanders Lover y el comediante Platanito, luego de que ella señalara públicamente al payaso de haber puesto en la mira de las autoridades migratorias a varios famosos, lo que presuntamente derivó en la cancelación de visas y hasta deportaciones, incluida la suya.

En vivo de Sale el Sol, Infante aclaró que fue él quien inicialmente señaló a Platanito como el posible responsable de haber delatado a varios colegas del medio: "A ver, el que dijo que este cuate Platanito había sido el que les había puesto, como dicen, el dedo a varios comediantes cuando iban a los Estados Unidos, fui yo", afirmó con contundencia, destacando que su declaración fue la detonante del revuelo.

Según el conductor de Imagen TV, tras sus comentarios, tanto Sergio Verduzco, nombre real del comediante Platanito, como La Wanders Lover habrían reaccionado en tono burlón, intentando ridiculizarlo públicamente: "Entonces, pues se hizo ahí un medio escándalo y salió la Wanders a decir que su compadre Platanito y demás… Me entero que se ponen de acuerdo Platanito y la Wanders para burlarse".

Gustavo Adolfo no dudó en subrayar la influencia que tuvieron sus expresiones y la forma en que Platanito satirizó el asunto: "No, sí, es que soy tan influyente que toda la inteligencia del ICE de allá de Estados Unidos me requirió a mí para que yo les dijera quién está faltando a las leyes de migración de Estados Unidos, (señaló) para burlarse de mí", expresó en tono sarcástico.

Sin embargo, el presentador de De Primera Mano, lanzó una frase punzante que resaltó su desprecio por la mofa de los famosos: 2Pues le salió bien chafa porque uno está deportado y el otro está bien quemado. Es mi punto de vista. Claro", expuso, haciendo referencia a la situación de ambos artistas. Finalmente, el titular del programa Sale el Sol subrayó: "¿Tuvo que ver la deportación de La Wanders y otros comediantes? Que le pregunten al JJ si tuvo que ver o no".

Fuente: Tribuna del Yaqui