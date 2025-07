Hotel Okura, ¿cuánto cuesta hospedarse en donde fue visto el hijo de AMLO?

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Una vez más, el hijo de AMLO, Andy López Beltrán, se encuentra envuelto en un escándalo, esto derivado de que fue visto en el bufet del lujoso Hotel Okura, en la ciudad de Tokio, Japón. La situación fue criticada tanto por opositores como por la propia Claudia Sheinbaum. Como informó TRIBUNA anteriormente, la mandataria expresó descontento por el lujo, ya que el movimiento de la Cuarta Transformación se basa en la idea juarista de que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

Las imágenes y el mensaje del periodista Claudio Ochoa sobre el secretario de Organización de Morena, además del diputado Daniel Asaf desayunando en el lujoso establecimiento de cinco estrellas, no tardaron en volverse virales. Levantando críticas no solo por la presencia de ambos en el exclusivo hotel, sino por no haber acudido al Consejo Nacional del partido, llevado a cabo la semana pasada. Además, levantó especulaciones sobre cuánto fue lo que gastó en la visita a Japón.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el Hotel Okura de Tokio?

Según el sitio oficial del hotel, una noche en alguna de las suites del exclusivo lugar oscila entre los 120 mil y 156 mil yenes japoneses. Lo que en pesos mexicanos serían alrededor de 15 mil a 20 mil pesos, esto dependiendo de lo que busquen los clientes al reservar, además de las comodidades que se prefieran. Aunque de acuerdo a lo informado por el periodista, el hijo del anterior presidente se habría hospedado en uno de los Club Rooms.

Club Room en el Hotel Okura

Estas habitaciones, que cuentan con impactantes vistas a la ciudad, además de incluir el bufet dentro del hotel, alcanzan el precio de 324 mil 240 yenes, es decir, aproximadamente 40 mil 760 pesos mexicanos por noche. Por otro lado, si el integrante de Morena asistió de manera independiente al restaurante The Orchid, destaca platillos a la carta desde los 880 a los 2 mil 262 pesos. El hotel no solo es lujoso, es famoso por ofrecer una mezcla de la elegancia tradicional de Japón con servicios modernos.

Según su página, se destacan por la hospitalidad y la alta cocina. Por lo que no es de extrañar que sus precios no sean baratos, ya que su relevancia no solo viene del actual hotel; es considerado en Japón y en el mundo como uno de los más prestigiosos gracias a sus más de 60 años de historia. Finalmente, cabe resaltar que en sus 508 habitaciones han sido hospedadas figuras de renombre como Barack Obama, además de miembros de la realeza internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui