Messi y Antonela protagonizan tierna escena en concierto de Coldplay y rompen las redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una noche llena de emociones, luces y música, Lionel Messi y Antonela Rocuzzo se robaron el show durante el concierto de Codplay en 'Hard Rock Stadium' de Miami, el pasado domingo 27 de julio. La pareja fue enfocada por la popular 'KissCam' del grupo británico, lo que desató una ovación masiva del público y un momento viral que ha dado la vuelta al mundo.

Messi, estrella del Inter Miami, asistió al espectáculo acompañado por Antonela y sus hijos, desde un palco exclusivo. En medio de la presentación, las cámaras captaron a la pareja en pantalla gigante. Aunque no hubo beso, la cercanía y las sonrisas compartidas bastaron para desatar la euforia del estadio. Chris Martin, vocalista de Coldplay, no dejó pasar la oportunidad para homenajear al futbolista argentino: "Gracias por venir hoy a ver a nuestra banda, el mejor deportista de todos los tiempos", expresó ante una multitud que coreaba el nombre de Messi.

Messi y Antonela en la Kiss Cam/Créditos: Internet

Este concierto marcó el cierre del tramo norteamericano del 'Music of the Spheres World Tour', una gira iniciada en 2022 que ha recorrido más de 30 países. El show en Miami incluyó himnos como 'Viva la Vida', Yellow y Fix You', además de canciones recientes como 'We Pray', interpretada junto a la cantante argentina Tini Stoessel. La producción no escatimó en efectos visuales: pulseras LED sincronizadas, proyecciones y un sistema de energía parcialmente sostenible reafirmaron el compromiso ecológico de la banda. Además, el 10% de las ganancias fue destinado a causas medioambientales.

La Kiss Cam de Coldplay había generado controversia semanas atrás, cuando en un concierto en Boston fue captado un momento comprometedor entre Andy Byron (CEO de Astronomer) y Kristin Cabot (directora de RRHH de la misma firma), ambos casados con otras personas. El video viral derivó en su renuncia y un escándalo que puso en entredicho la dinámica.

Frente a ese antecedente, la aparición espontánea y positiva de Messi y Antonela fue interpretada como una suerte de reivindicación de la Kiss Cam. Frases como "Así se usa la Kiss Cam" y "Messi dando lecciones fuera del campo" inundaron las redes sociales, destacando el contraste entre el escándalo corporativo y la calidez de la pareja argentina.

Una noche de música, emociones y familia/Créditos: Internet

El impacto de Coldplay en redes también se ha amplificado gracias al fenómeno 'Quique Coldplay', un personaje ficticio que representa con humor la devoción por la banda, especialmente en América Latina. Su figura ha protagonizado memes, parodias y videos virales que reflejan la emoción con la que los fans viven cada concierto. En México, la banda británica tiene programados dos shows en octubre, y la expectativa no para de crecer.

Además de Messi, Antonela y Tini Stoessel, también asistieron personalidades como Rodrigo De Paul, flamante refuerzo del Inter Miami, y Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quienes compartieron mate y anécdotas en las gradas. Antonela Roccuzzo compartió en Instagram varias imágenes del evento, donde se ve a toda la familia disfrutando del espectáculo.

El paso de Coldplay por Miami cerró con broche de oro una etapa memorable de su gira, pero el instante que quedará grabado en la memoria colectiva es el protagonizado por Messi y Antonela, quienes, sin decir palabra, conectaron con miles de personas en un momento de cariño genuino. Una vez más, demostraron que pueden conquistar multitudes, incluso lejos del campo de juego.

Fuente: Tribuna/Agencia México