¡No le dice papá! Hija de Andrea Noli revela cómo la trata Jorge Salinas tras haberla negado

Ciudad de México.- En la década de los 2000's, uno de los escándalos más grandes en el medio del espectáculo fue que la actriz Andrea Noli resultó embarazada de un fugaz romance con Jorge Salinas, quien en aquel momento se encontraba casado con Fátima Boggio. En ese momento y durante más de una década, el actor siempre negó su paternidad y no le dio el apellido a la pequeña, quien ahora ya es una joven de 18 años.

Sin embargo, todo cambió en el año 2022 debido a que el galán de Televisa reconoció públicamente a Valentina Noli, quien recientemente habló de cómo ha sido poder convivir con el hombre que le dio la vida. Durante una entrevista ante las cámaras de Ventaneando, la joven universitaria destacó lo positivo del vínculo que están desarrollando ella y Jorge, además de que agradeció a todos los involucrados por permitir que esta nueva etapa en su vida sea posible.

Muy bien, la verdad sí, poco a poco pues vamos construyendo, obviamente no es algo del día a la mañana y justamente más ahora que no vivo acá, pues obviamente estaba complicado la hora, la diferencia de horario y todo eso, pero definitivamente pues es una relación fructífera que está poco a poco encaminándose a algo muy, muy, muy bonito", destacó.

Acto seguido, Vale compartió un mensaje para la esposa de su padre, Elizabeth Álvarez, quien fungió como la mediadora: "Y yo no podría estar más agradecida por Elizabeth que fue gran parte de la que abrió este camino, por mi mamá obviamente, por ser una mujer ejemplar". Mientras charlaba de esta nueva dinámica familiar, la joven exhibió que no le dice padre a Salinas.

Jorge también 100 por ciento porque no ha sido más que ser generoso conmigo, ser amable, ser cariñoso y bueno, ¿y qué te digo al resto de la familia?", añadió con sinceridad.

Hija de Andrea Noli habló de su relación con Jorge Salinas

Valentina también tuvo palabras de cariño para sus hermanos, hijos del actor con Álvarez, y reconoció que debido a que ahora estudia en el extranjero, tiene dificultades para convivir con ella, pero dijo que no pierde la esperanza de que haya más encuentros en el futuro. "Todos un amor. Besos a todos. Bueno, te digo que con la distancia está un poquito complicado, pero cuando se puede, se puede".

Pese a que la hija de Andrea estudia la carrera de Relaciones Internacionales, no descartó la posibilidad de probar suerte en el medio artístico, pues confiesa que esa inquietud sigue latente en su vida. "Esa puerta jamás va a estar cerrada hasta que me quite la espinita porque la sigo teniendo y la voy a tener hasta que me la quite. Por el momento, pues estando en España y la universidad y todo, pues obviamente es más complicado, pero nunca estaré cerrada nada, nunca diré nunca digas nunca".

Finalmente, Valentina expresó toda su admiración hacia su madre, quien participó en la reciente final de MasterChef Celebrity, lo que representa un momento conmovedor para ambas. "Es un día muy importante, un día muy emotivo, un día que representa mucho esfuerzo, mucha sangre, literalmente sudor, lágrimas, amor, cariño", dijo con orgullo.

Fuente: Tribuna del Yaqui