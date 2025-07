Paty Navidad no se arrepiente de apoyar a Donald Trump pese a persecución de migrantes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna, una de las polémicas más grande que ha atravesado Paty Navidad a lo largo de su carrera fue que hace 4 años mostró su total apoyo a Donald Trump, quien tras su regreso a la presidencia de Estados Unidos comenzó una persecuión contra los migrantes. Pero pese a que el mandatario ha tomado polémicas decisiones desde que volvió al poder, la actriz ha confesado que no se arrepiente de mostrarle su apoyo.

Durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, la artista originaria del estado de Sinaloa aceptó que el también empresario ha cometido errores, especialmente en contra de la comunidad latina, sin embargo, dijo que no lamenta haberle brindado su voto de confianza, pues considera que años atrás consideraba que Trump era la mejor opción para el país norteamericano.

No me he arrepentido porque en el momento yo sí lo pensaba, pero te digo nuevamente, los políticos prometen mucho y a veces cumplen y a veces no, pero eso ya no es responsabilidad de los que votan. En Estados Unidos, por ejemplo, si ganó Donald Trump es porque la mayoría del país pensó que era lo mejor. Y creo que eso nos puede suceder en todos lados", explicó Navidad.

Además, Paty reiteró que ella jamás dejará de hablar por miedo a equivocarse: "Los errores son para aprender, no son para avergonzarnos, no son para negar que uno hizo en algún momento las cosas mal. Al contrario, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma y te libera", reflexionó. También señaló que muchas de las críticas que recibe hablan más de quienes las emiten que de ella misma.

Paty Navidad apoyó a Donald Trump durante su campaña

Asimismo, la exconcursante de La Casa de los Famosos recordó que fue expulsada de todas las plataformas digitales por expresar sus ideas y dijo que espera que se disculpen con ella: "Me corrieron de todas las redes sociales, me nombraron peligrosa para el país. Eso sí se les ha olvidado, me deben una disculpa porque gran parte de lo que dije ya salió. Y ya ahora, como lo ha dicho la parte ya oficialmente, se olvidaron que yo lo dije en su momento", afirmó.

Paty también se pronunció sobre el ambiente de tensión política y social que, según su percepción, se vive actualmente a nivel internacional. Asegura que, ante cualquier ataque o crisis, la única respuesta válida es el amor. "Si la gente anda muy enojada por allá y nos quieren bombardear, pues aguantar, decir aquí estoy con el amor. Ahora sí que jamás podrá ganar la parte oscura contra el amor y la luz", declaró con firmeza.

Para finalizar, la exactriz de Televisa agradeció a sus detractores, afirmando que los comentarios negativos que ha recibido a lo largo de su carrera la han fortalecido: "Hay que engrosar la piel y yo no tengo problema. Lo que no mata fortalece y agradezco a todos mis haters que ha habido en su momento porque el tiempo también me ha dado la razón".

Fuente: Tribuna del Yaqui