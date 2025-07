¿Romance con ejecutivos? Sacan del clóset a galán de Televisa y filtran millonario sueldo: "Es gay"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de un reconocido actor de telenovelas, quien el pasado 2024 regresó a Televisa luego de un largo descanso, se encuentra acaparando la atención de toda la prensa debido a que nuevamente se está rumorando que podría ser gay. De hecho, fue un compañero de melodrama quien reveló sus supuestas verdaderas preferencias, además de que filtró el millonario sueldo que recibe por su actual protagónico.

Se trata del famoso y querido actor Fernando Colunga, quien fue 'ventaneado' por nadie más y por nadie menos que Nicola Porcella, con quien comparte créditos en la nueva telenovela Amanecer. De acuerdo con información presentada por KadriPaparazzi, el incipiente actor peruano fue captado hablando mal de Fer y de otros actores en una conocida plaza al sur de la CDMX.

En los audios que publicaron en el mencionado canal de YouTube se puede escuchar al exconcursante de Guerreros 2020 y La Casa de los Famosos México que habla de más acerca de Colunga: "Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo, y eso no se lo va a quitar nadie, el tiene la novela más popular... aparte es un gay, te lo digo", se escucha decir a Nicola.

Captan a Nicola Porcella hablando mal de Fernando Colunga

Además de ventilar intimidades del protagonista de novelas como Porque el amor manda, Porcella también habló acerca del sueldo que percibe otro famoso de nombre Omar, lo que hace pensar que podría estar hablando de Omar Fierro, quien también trabaja en el proyecto de Colunga y con quien también comparte micrófonos en el programa ¡Qué buena hora!.

Omar se fue por un millón, millón y medio de dólares, bendito, pero sí, Omar se fue frío. Está casado dos veces, dos, tres veces".

Según los audios filtrados, el peruano habría cuestionado el alto sueldo que percibe Fernando, mientras que otros compañeros con Omar tendrían un sueldo que no les alcanza: "Sácame la cuenta, Fernando recibe millón y pico. Omar tuvo que dejar la casa de Estados Unidos al mismo precio porque paga la universidad de todos y no es un peso, ahí no más van 40 millones de pesos", añadió el también conductor del programa 'Hoy'.

Los conductores de Kadri resaltaron que si bien, Nicola no reveló ningún nombre, todo apunta a que hablaba de Colunga y Omar Fierro: "Con las pistas que dio y todos los señalamientos que hizo, podemos ir descubriendo quién es su personaje".

Fuente: Tribuna del Yaqui