¿Se molestó? Reacciona papá de Alex Hoyer a señalamientos por jalonear a Danna Paola

Ciudad de México.- Alexander Daniel Hoyer Hurtado, novio de la popular actriz y cantante mexicana Danna Paola —o como le gusta que le digan, Danna—, ha estado envuelto en las últimas semanas en una polémica bastante fuerte, y por supuesto que tiene que ver con su reconocida pareja. Todo inició a principios de mes, cuando él y la intérprete de Sodio estuvieron presentes en la Semana de la Moda en París, y desde entonces algunos fans de la celebridad no lo quieren.

En aquel momento, como te informamos en TRIBUNA, se generó todo un escándalo mientras salían del hotel donde se hospedaban. Los seguidores de la joven aprovecharon para acercarse y pedirle una fotografía. El verdadero problema comenzó cuando, según los videos que circulan en redes sociales, el productor la jalonea, lo cual desató la preocupación de los internautas por el bienestar de la modelo.

A pesar de que en breves encuentros con medios de comunicación la pareja ha manifestado que no hay nada qué temer en su relación, las alarmas continúan encendidas. Sin embargo, este pasado domingo —día en que el joven cumplió 28 años— la famosa publicó un mensaje de lo más cálido en su cuenta de Instagram para desearle un feliz cumpleaños, por lo que su vida aparentemente sigue con normalidad.

Danna asegura que todo se encuentra bien

Este lunes, el programa de espectáculos Venga la Alegría intentó entrevistar al también llamado Alex Hoyer mientras se encontraba en una rueda de prensa en la Ciudad de México, ya que deseaban hacerle preguntas relacionadas con lo anteriormente expuesto. Aunque lo intentaron durante algunas horas, no obtuvieron respuesta. No obstante, quien sí se animó a enfrentar las cámaras fue su padre, Néstor Daniel Hoyer.

“Había muchos fans, ella le pidió que por favor la protegiera, lo que quería era sacarla de ese bullicio”, aseguró el miembro de la banda Los Terrícolas.

En contraparte, durante la conferencia, Alex habló sobre su salud mental y compartió que atravesó momentos muy difíciles: “Las cosas no se estaban dando como yo quería, entonces empecé a tener estos cuadros como de ansiedad, ataques de pánico, que en esos momentos yo no sabía qué era. Fue una etapa de mi vida súper dura. Le agradezco a mis papás, a mis hermanas. Dios y la vida se han encargado de ponerme a personas que me han ayudado a salir”, expresó.

