Tras acusaciones, Arturo Carmona reacciona y sugiere a Alicia Villarreal ir a terapia

Ciudad de México.- La constante diferencia de opinión entre la cantante mexicana Alicia Villarreal y el padre de su primogénita, Melanie, parece no tener fin, pues en los últimos meses tanto la exintegrante de Grupo Límite como el actor Arturo Carmona no han dejado de responderse a través de los diversos medios de comunicación, y por supuesto que esta vez no fue para nada la excepción.

El origen de la controversia se remonta al momento en que la intérprete de Te quedó grande la yegua denunció a su todavía esposo, Cruz Martínez, por violencia intrafamiliar. El asunto es que Carmona y Martínez están relacionados por medio de Kumbia Kings, agrupación de la cual este último es socio. Es así que, en febrero de 2025, cuando comenzó todo el proceso legal, prefirió mantenerse al margen y no pronunciarse al respecto.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el motivo exacto del malestar de Alicia hacia Arturo, aunque, según sus propias palabras, está cansada de que el susodicho siga interfiriendo en asuntos que no le competen. Ante esto, el exactor de Televisa decidió responderle a la mujer con la que contrajo matrimonio en diciembre de 1998 y de quien se divorció a mediados de 2001.

Alicia Villareal no ha respondido

Arturo Carmona habla de la salud mental de Alicia Villareal

El hombre de 49 años también explicó que su cercanía con su retoño ya no implica ningún contacto con la Güerita consentida, además no descartó que el disgusto de la cantante provenga de su supuesta relación de cercanía con Cruz Martínez, a quien Alicia ha señalado como su agresor. Aunque reconoció que sus palabras podrían interpretarse como señales de una mala relación, él aseguró que no ha alimentado ningún conflicto.

De forma mesurada, consideró que la regiomontana podría beneficiarse de apoyo profesional para enfrentar los diversos problemas que atraviesa. “Yo veo una persona, lamentablemente, que está molesta, está molesta con muchas cosas. Es entendible porque creo que se le han juntado muchas cosas”, dijo. Y aclaró que buscar ayuda no debe verse como algo negativo: “No es ofensivo, no es que estés loco o loca”.

