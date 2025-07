Tras 8 años desaparecida, actriz de Televisa reaparece con 58 kilos menos y fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ocho años desaparecida de los foros de grabaciones, la reconocida cantante y actriz de melodramas, Sheyla Tadeo, hace poco que ha decidido reaparecer en la TV y volver a los escenarios, como en el homenaje a Dulce la cantante en sus tres meses de fallecimiento, con 58 kilos menos. En este regreso a lo que fue por años una exitosa carrera, ha brindado una entrevista en la que dio una fuerte noticia.

Con 22 años de edad, Sheyla debutó en la televisión mexicana de la mano de la empresa San Ángel en el programa Siempre en Domingo durante la sección Valores Juveniles, en el año de 1995, dejando fascinados a productores con su gran talento, por lo que tuvo aparición especial en Agujetas de Color de Rosa y un personaje dentro de Cero En Conducta, al lado del gran productor y actor, Jorge Ortiz de Pinedo, que por muchos años la tuvo entre sus talentos recurrentes en sus proyectos.

Además de la actuación, Sheyla también entró al mudo de la música en la primer década de los 2000's, lanzando tres álbumes de estudio de la mano de dos empresas importantes en la industria musical, EMI Televisa Music en América Latina y Capitol Records. Por desgracias, después de más de 20 años actuando y en la música, la artista decidió retirarse y en el 2016, tras el melodrama Un Camino Hacía el Destino, desapareció de la TV y se dedicó a ella y su familia.

Sheyla antes de perder peso. Internet

Ahora, con su regreso a la vida pública y su participación en Papás Por Conveniencia, se comenzó a hacer viral una vez más la noticia de su donación de piel, que fue casi ocho kilos. Ante esto, en entrevista con De Primera Mano señaló que eso fue en 2006 y fue algo muy simple pues un amigo se le acercó, le pidió donarle, ella aceptó y cuando los médicos le dijeron que podía hacer eso para otro, ella aceptó: "Me cortaron de de cadera a cadera para cortarme esa piel, recuerdo que yo estaba con anestesia, agarra Alejandro Andrade y me dice: 'Gorda, tienta aquí, es tu piel ¿Crees que me puedas donar tu piel?', y yo le dije 'sí'".

Finalmente, mencionó que hace unas semanas, estaba con su padre en el hospital y por azares del destino, una señora le presentó a su hija que se salvó y obtuvo un injerto de su piel, agradeciéndole su noble gesto: "Me pasó hace poco estando con mi papá en Culiacán, llegó una señora y me dijo, te presento a mi niña, dice: ‘Ella tuvo una quemadura de tercer grado y ella fue una de las personas que se benefició de tu piel'". En cuanto a donación de órganos una vez fallecida, Sheyla dice no estar segura de que hacer.

