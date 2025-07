Viuda de Fernando del Solar acusa a Ingrid Coronado de enviarle "popó de perro" a su casa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fallecimiento de Fernando del Solar dejó una profunda tristeza en sus familiares pero también mucha controversia, debido a que el conductor no habría dejado las especificaciones necesarias sobre cómo quería que se repartieran sus bienes. Por ello, surgió un fuerte pleito entre su viuda Anna Ferro y su exesposa, Fernando del Solar, ya que ambas afirman ser propietarias de un departamento en Cuernavaca, que es habitado por la maestra de yoga.

Tras años de este conflicto legal, ahora Anna salió a decir que posee pruebas que sustentan que la propiedad en disputa fue liquidada en su totalidad por el argentino, pese a que la presentadora diga que este inmueble formaba parte de un fideicomiso que era para sus hijos: "Hay una factura que también lo avala, donde es Fer quien pagó ese departamento. Desde ahí se suscitó todo este relajo de mentiras y de diretes y tengo documentos que me avalan y que me están sosteniendo. Y por eso estoy tranquila", explicó ante las cámaras de Ventaneando.

Además, Anna denunció haber sido víctima de una campaña con el aparente objetivo de presionarla para que abandone la vivienda. En sus declaraciones, sugiere que Ingrid Coronado estaría detrás de estas acciones. "Se pidió que se me cortaran los suministros como agua, luz. Tuve un acoso tremendo de persecución, de este amedrentamiento que me llevaron a la puerta de mi casa una bolsa con popó de perro, cartas a los vecinos. Pero la tomó de quien viene, porque vuelvo a decir, no habla de mí, habla de quien lo está haciendo", señaló.

En ese sentido, Anna dijo sentirse confiada en el apoyo legal que tiene para enfrentar la situación: "Tengo un buen buffet de abogados, entonces estoy bien", afirmó ante las cámaras de Ventaneando, dejando claro que se siente respaldada ante las acciones en su contra y segura de que la justicia le dará la razón en su momento. La mujer explicó que actualmente están en espera de que los juzgados reanuden actividades para proceder con la apertura oficial del legado escrito de Fernando del Solar, en el cual ella asegura estar incluida, junto con la madre del conductor.

El caso va avanzando como tenga que avanzar. Por mucho tiempo yo estuve buscando a la señora Coronado y no se dejó notificar. Entonces hasta el momento en que ella quiso, entonces ella me notificó a mí. Ya estoy notificada, esperamos a que se abran los juzgados para abrir el testamento", detalló.

En más de una ocasión, Ferro ha dicho que está peleando con uñas y dientes esta propiedad ya que lo único que busca es que se respete la voluntad de Del Solar, a quien acompañó hasta el final de su vida. Por su parte, Coronado ha manifestado que no permitirá que despojen a sus hijos de su patrimonio.

