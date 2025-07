Antes que nadie, Nana Calistar te trae los horóscopos de mañana MIÉRCOLES 30 de julio

Comparta este artículo

Ciudad de México.– Nana Calistar ha llegado de nueva cuenta a TRIBUNA para contarte un poco acerca de lo que vendrá para ti en las próximas horas, así que no dejes de prestar atención, porque a continuación te desglosamos todos los detalles. ¿Estás listo para averiguar qué vendrá para ti en cuestión de suerte, dinero o amor?

Aries

Necesitas desintoxicarte emocionalmente, así como también es momento de que tengas un descanso y dejes de lado la comida chatarra, cambiándola por una alimentación saludable. Ya tienes muchas broncas encima como para sumarte las de los demás.

Tauro

Por fin el dinero comenzará a llegar a tu vida; podría ser a través de un pago atrasado o un aumento de sueldo que te llegará de la nada. Eso sí, toma en cuenta que tienes que mover el dinero para que pueda crecer, si no tendrás otro periodo de estancamiento.

Géminis

Eres una persona de gran corazón y lo sabes, pero eso puede llegar a jugarte en contra, porque hay quienes pueden aprovecharse de ello. Recuerda que quien quiera estar en tu vida se va a mantener ahí, y quien no, será mejor abrirle la puerta.

Cáncer

Puede que te sientas medio celoso e inseguro; debes bajarle un poquito a tu estrés o, si sientes que la situación te supera, lo mejor es que vayas a terapia. Pedir ayuda externa nunca está de más.

Leo

Ten muy claro que en esta vida nadie va a meter las manos al fuego por ti. Si quieres salir del embrollo en el que te metiste, tendrás que hacerlo por ti mismo.

Virgo

Deja de conformarte con migajas. Quien te quiera va a darlo todo por ti, y quien no, no dudará en cambiarte fácilmente. Recuerda lo mucho que vales y no le hagas descuento a nadie.

Libra

Estás a punto de meterte en un fuerte lío, todo por no controlar tus sentimientos. Tienes que tener cuidado con eso. Si estás pensando en tener un amorío fugaz, mejor que no lo hagas. No sabes las consecuencias que te podrá traer más adelante.

Escorpión

Un embarazo podría estar a la vuelta de la esquina, pero no será tuyo, sino de alguien de tu círculo íntimo. Prepárate, porque se vendrán fuertes cambios a tu vida.

Sagitario

Un cambio importante viene a tu vida laboral. Puede que se trate de un cambio de jefes o hasta de tu horario. No te asustes y enfrenta los nuevos retos con entereza.

Capricornio

Últimamente todo el mundo te está buscando para ser su paño de lágrimas, pero en el fondo sabes que no todos te apoyan cuando lo requieres. Es momento de poner límites; decir “no” no tiene por qué traerte complicaciones, sino lo contrario.

Acuario

Quiere a los demás como quieres que te quieran. Dales respeto y amor tal como tú lo exiges. Deja de cambiar a medio mundo y evita rogar.

Piscis

Deja de andar buscando pleitos con tu pareja, cuando el único pecado del pobre es respirar. Mejor diviértete con él o ella encendiendo la chispa que alguna vez los unió. En caso de estar soltero, no entregues tu corazón tan fácil.

