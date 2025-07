¿Belinda como Carmen Campuzano? La modelo insiste en que es la indicada para su bioserie

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y modelo mexicana Carmen Campuzano, quien comenzó su carrera artística a muy temprana edad —pues al ser hija de cantantes de ópera siempre estuvo involucrada en el ambiente artístico—, decidió probar suerte en el mundo del modelaje cuando tenía apenas 13 años. Ahora, a sus 54 años, volvió a declarar que la persona ideal para interpretarla en su bioserie es la actriz española Belinda.

A pesar de que en múltiples ocasiones Campuzano ha dejado muy en claro que las jóvenes que deberían darle vida son Eiza González y Belinda, hasta ahora ninguna de las mencionadas se ha pronunciado al respecto. En esta nueva declaración, realizada ante las cámaras del programa Venga la Alegría, Carmen reiteró que la personalidad de la intérprete de Amor a Primera Vista es muy semejante a la que ella tenía durante su juventud.

No obstante, los reporteros le preguntaron si no le preocupaba que la exnovia de Christian Nodal tenga una tarifa muy alta para participar en el proyecto, a lo que la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar (1988) respondió: "Será muy cara, pero… ¡somos mágicas! Y yo obviamente también soy un ícono, no está con ninguna pobrecita tampoco, también tengo mi trayectoria", afirmó.

Belinda en su más reciente proyecto

Eso sí, al final Campuzano agregó que quienes tienen la última palabra sobre este tema son los productores. Sin embargo, la actriz continuó elogiando la belleza y el talento de Belinda. Como te hemos informado en TRIBUNA, la exestrella de Televisa —quien cumple años el 15 de agosto— ha tenido un año bastante movido, empezando por el lanzamiento de su álbum titulado Indómita el 5 de junio de 2025, y después por su participación como Daniela en Mentiras: La Serie.

En otro asunto, se le cuestionó a Carmen Campuzano sobre su postura respecto a la canción Heterocromía, tema que la ex de Nodal le habría compuesto al empresario mexicano Gonzalo Hevia, heredero de El Palacio de Hierro. Carmen opinó: "Me he dado cuenta a lo largo de la vida que en determinados estatus sociales —lo vamos a decir tal cual— hay ciertas combinaciones y vínculos ‘familiares’ para preservar la clase, el estilo, la sociedad, el linaje y otras cosas".

Fuente: Tribuna