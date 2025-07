Carlos Said defiende su relación con Claudia Martín y lanza mensaje tras polémica con 'Chicharito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Carlos Said, reconocido por su papel como villano en 'Juegos de amor y poder' ha causado revuelo al responder con firmeza a quienes lo critican por su actuación en la pantalla, y de paso, se sumó ala polémica que envuelve a Javier 'Chicharito' Hernández por sus recientes declaraciones sobre los roles domésticos. En entrevista con diversos medios, el actor dejó claro que su personaje no define quién es en la vida real y defendió su rol como pareja de la actriz Claudia Martín, con quien recientemente contrajo matrimonio.

"Yo no soy como el Chicharito, ¡eh! Yo sí lavo, yo sí limpio, yo sí trapeo y también trabajo. Yo soy ching... en lo que me pongan a hacer, ¿eh? Si mi vida está cansada: '¿Qué se le ofrece? ¿Masajitos de pies?, ¿Unos besitos en el cuello?'", expresó entre risas Carlos Said, haciendo alusión a su compromiso dentro del hogar.

Carlos Said y Claudia Martín en su boda/Créditos: Internet

Además, el actor reflexionó sobre la importancia de la equidad en la vida en pareja y la corresponsabilidad en las labores del hogar: "Aquí la realidad es que todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a realizar nuestros sueños, a trabajar y también ayudarnos como buen equipo. No porque ya sea mujer tiene que dejar de hacer cosas o yo porque sea hombre tengo que dejar de hacer unas cosas. Antes de ser hombre y mujer, somos seres humanos y tenemos derecho a todo lo que se nos antoje hacer, siempre y cuando no dañemos al prójimo."

Said también aprovechó para responder a los ataques que ha recibido en redes sociales: "No tienen por qué compararme. Ay, yo igual hago un personaje de bueno y van a decir: "No, es que es igual de bueno como el pan". Por supuesto que no soy igual de bueno como el pan. Es mi trabajo. Si la gente quiere creer que soy villano en la vida real, pues ya no es mi problema, la verdad. Yo soy un ser humano que trata de portarse bien, religioso y ya. Si la gente cree que yo asesino perros y mato gente, pues ese ya no es mi problema", declaró contundente.

Cerrando la charla con un tono más personal, Carlos reveló que ser padre está entre sus deseos más cercanos. "Claro, claro. Yo ya estoy en ello. Yo ya no estoy comprando globitos", dijo con humor. "Yo siempre he querido ser papá. Clau, por supuesto, siempre ha querido ser mamá. Y cuando Dios nos bendiga con la bendición, vamos a ser los papás más felices del mundo. Si es pronto, bienvenido. Si nos esperamos uno o dos años, igual, pero pues que sea cuando tenga que ser, y nosotros vamos a ser los más felices."

Con estas declaraciones, Carlos Said no solo se deslinda del personaje que interpreta en la ficción, sino que también se posiciona como una figura pública que defiende los valores de igualdad, respeto y trabajo en equipo en la vida cotidiana. Su postura ante la reciente controversia del 'Chicharito' y su visión moderna del matrimonio lo han colocado en el centro de la conversación en redes sociales.

Fuente: Tribuna/Agencia México