Es lesbiana: Tras salir del clóset, exactriz de Televisa llega a 'Hoy' con dura confesión

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien se retiró de la actuación en Televisa y que además salió del clóset, dejó sin palabras a los televidentes debido a que esta mañana de martes llegó al programa Hoy con una inesperada confesión. Se trata de la también conductora Montserrat Oliver, quien habló de la salud de su gran amiga Yolanda Andrade y su posible regreso a los melodramas.

Frente a las cámaras del matutino del Canal de Las Estrellas, la exmodelo mexicana compartió detalles sobre la recuperación de su famosa exnovia, quien tiene desde finales de 2024 ausente de la televisión debido a sus constantes problemas de salud, que incluso la han llevado a estar hospitalizada. Aunque los pronósticos habían sido sumamente fatalistas, Montse acaba de asegurar que Andrade se encuentra mucho mejor.

La esposa de Yaya Kosikova explicó la estancia de Yolanda a nivel del mar le ha traído beneficios emocionales y una notable mejoría en su actitud, luego de ser diagnosticada con aneurisma cerebral. "Sigue en la playa. Que me da mucho gusto porque le da una energía muy especial a Yolanda lo de la playa, la veo con otra actitud, la veo con muchas ganas, echándole muchas ganas, que no es fácil siendo que tiene esta enfermedad, que la verdad como le ha dado lata, pobrecita", expresó con sinceridad.

Conmovida por el proceso que ha atravesado la nacida en Culiacán, Sinaloa, Montserrat manifestó su deseo de que la presentadora pueda recuperarse pronto. "Pero yo siento que vienen, ahora sí que tiempos mejores, que ojalá se recupere muy pronto y ya regrese". Oliver también reafirmó su confianza en que Yolanda retomará eventualmente su lugar en la conducción, aunque tal vez no de inmediato y con la misma intensidad de antes.

Sí se va a dar, yo estoy segura que se va a dar. Y a lo mejor empieza poco a poco, a lo mejor no grabando, tan seguido como siempre. Pero yo digo que sí, a como la estoy viendo, sí, yo creo que sí va a regresar, ¿verdad, Joe?, sí va a regresar", señaló con convicción.

En otro momento, Montserrat recordó con cariño la carrera actoral de Yolanda, reconociendo su talento en el mundo de las telenovelas. "Pues el otro día que estaba haciendo como que a ver qué tanto habíamos hecho en nuestras vidas, Yolanda dijo: 'ay, no manches, ya has hecho más novelas que yo'. Claro que yo no de protagonista, verdad, porque Yolanda es una gran actriz", comentó.

Y hablando del tema, Oliver admitió que disfruta participar en este tipo de proyectos por lo que no descarta dar la sorpresa de regresar a la actuación si algún productor la llama: "Pero sí, sí me ha gustado cuando me han invitado a hacer telenovelas, me ha gustado mucho. Si hay algún personaje o algo que pueda ser yo feliz, a mí me gusta", explicó.

