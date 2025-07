¿Fernando Colunga es gay? Nicola Porcella responde a AUDIOS y revela la verdad del actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se filtraran audios en los que saca del clóset al reconocido galán de melodramas, Fernando Colunga, el famoso actor y presentador de origen peruano, Nicola Porcella, ha decidido emplear sus redes sociales para dar una contundente respuesta a las criticas por lo externado en este. En el video, el galán de novelas reveló la verdad de las preferencias del histrión, ¿acaso sí es gay?

Después de sortear los escándalos por presunta violencia a su expareja, el exintegrante de Guerreros 2020, enfrentó nueva polémica, ya que en Kadri Paparazzi filtraron unos audios de Porcella al supuestamente hablar de Omar Fierro y de Colunga, aunque no mencionó apellidos, si dio nombres y al trabajar con ambos en Amanecer, se atribuyeron sus declaraciones a estos actores: "Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo, y eso no se lo va a quitar nadie, el tiene la novela más popular... aparte es un gay, te lo digo".

Porcella ante esta situación, empleó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que aclara que su conversación con su amigo si era el actor de Televisa, pero asegura que se sacó todo de contexto, dejando muy en claro que él jamás habló de su orientación sexual y mucho menos usa la palabra gay para referirse a él: "Si hago esta historia no es por mi, yo ya estoy acostumbrado a esto, es por el respeto que le tengo a Fernando Colunga. Han sacado de contexto todo, primero que nada no digo la palabra que dice ahí y todo mundo se está colgando de eso y no es así".

Ante esto, el expresentador del programa Hoy, afirmó que simplemente está enalteciendo la vida de Fernando, de la manera en que ha logrado manejar su vida privada lejos del ojo público, como ayuda a la gente, la clase de persona tan buena que es y el nivel de actor del que se siente afortunado de aprender: "Lo único que hago es enaltecer la carrera de una persona que tiene una trayectoria impresionante, y se la contaba a Rafael, a veces la gente inventa miles de cosas, pero yo admiro a Fernando y la manera que maneja su vida privada, su carrera, por la familia que tiene, por como ayuda".

Finalmente, el exhabitante de La Casa de los Famosos México 2, declaró que él ya está acostumbrado que le inventen cosas, pero pide que dejan fuera de esta situación al actor de Porque El Amor Manda, ya que su odio es contra él y no deben de inventar cosas que él ni dijo y menos de alguien que admira tanto: "Han involucrado a gente que no tiene nada que ver, yo entiende que se la agarren conmigo, que no les caiga bien, que me odien, pero no inventen cosas de personas que no tienen nada que ver aquí. Escuchen bien el audio que ni siquiera digo lo que dicen".

Fuente: Tribuna del Yaqui