¿Hijos de Silvia Pinal la dejaron sin nada? Asistente de la actriz vende comida para vivir

Ciudad de México.- La señora Efigenia Ramos, reconocida por ser la asistente de Silvia Pinal por más de 30 años, acaba de brindar una entrevista en la que confesó que vende comida a domicilio, para vivir al lado de su hijo, Aldo, después de que su querida jefa por desgracia perdió la vida a los 94 años de edad por una doble neumonía, ¿será acaso que los hijos de la actriz la dejaron sin nada?

El pasado 28 de noviembre del 2024, el mundo del espectáculo y todo México se vistió de luto por el deceso de la gran 'Diva del Cine de Oro', a los 94 años de edad. Este deceso además de una pérdida para la cultura, también fue un duro golpe para sus hijos y para su asistente, Efigenia, que por más de 30 años trabajó a su lado, creando lazos de amistad, más allá de solo jefa y empleada, tanto que se dice que heredó una parte de su fortuna, ¿entonces, porqué vende comida?

En entrevista para TV Notas, Ramos declaró que ella y su hijo Aldo ya tenían tiempo haciendo "comidas corridas y también gourmet, para eventos, fiestas", incluso que aprendió para hacer de todo a la actriz, y pese a que Frida Sofía y Schersa Guzmán, le ofrecieron trabajo, ella decidió seguir con su hijo y hacer crecer ese negocio que ya habían comenzado: "De tiempo atrás hemos cocinado. Le enseñé a mi hijo. Él tomó 13 cursos de asados y ahumados. Le dije: 'Tienes que aprender a cocinar, si te toca una mujer que no sepa o no quiera hacerte de comer, tú cocinas'".

Ante esto, mencionó que la creadora de Mujer Casos de la Vida Real, siempre fue de buen comer, aunque ella no cocinaba por su ritmo de vida tan ajetreado, como actriz, productora, madre y como Diputada federal de Tlaxcala, y por ende, cuando ya bajó su ritmo y empezó a comer en caso ella aprendió y le hacía de todo, como salmón o chiles en nogada. Es por ello que señala que se crearon fuertes lazos entre ambas, y ahora que no está, no se ve trabajando con otro artista ni tampoco el regresar a la política, recalcando que además de todo, ella es enfermera general, y que llegó a la política por Tulio Hernández, que la enlazó a Pinal.

A mí no me caía bien la señora. Escuchaba que la mala era ella en la relación. Un día me dijo: 'Veo como que no le caigo muy bien. ¿No quiere estar conmigo?' Le dije: 'A veces se tienen malas informaciones'. Me platicó de su relación. Fue muy difícil para ella adaptarse al estilo de vida de su marido. Entonces le dije que sí trabajaría con ella... Nunca me regañó. Fue muy linda. Pedía todo por favor y daba las gracias", agregó.

Ante esto, destacó que Luis Enrique Guzmán también le ofreció quedarse, pero realmente ella no se ve trabajando por nadie más, aunque sabe que seria muy buena cuidando su dinero, la casa y todo, en realidad ya siente que no podría adaptarse a otro jefe, dejando en claro que la liquidaron bien y que por ello prefiere trabajar con su hijo: "Nuestra comida es muy económica y todo es de primera. Hacemos comidas corridas, gourmet, para eventos, fiestas de más de 100 personas. A mi jefa le hacía bacalao y romeritos para Navidad. En sus fiestas también hacíamos comida".

Finalmente, declaró que el cocinar también le recuerda el tiempo que pasaba con la señora Pinal jugando o platicando al cocinar. En cuanto a la posibilidad de abrir un restaurante, declaró que no piensa hacerlo, al menos no por el momento y que ya tiene una rutina bien establecida: "Me da miedo poner un restaurante por la inseguridad. En diciembre tenemos muchos clientes y llamamos a algunos amigos con carro y motos para hacer entregas. Si alguien se quiere asociar, si nos ofrecen un buen lugar, lo hacemos. La gente dice que tenemos buena sazón".

