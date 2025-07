¿Listo para morir? Actor de Televisa reaparece en 'Hoy' con oxígeno y da fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y del Cine de Oro mexicano, Humberto Elizondo, recientemente ha vuelto a los foros de grabaciones y hace un par de horas reapareció en el programa Hoy, despertando las preocupaciones de sus espectadores al llevar un tanque de oxígeno. Además de la sorpresa de dicho aparato, el histrión abrió su corazón e hizo una fuerte confesión, ¿acaso está listo para morir?

En el año de 1951, con tan solo 4 años de edad, Humberto decidió seguir los pasos de sus famosos padres, Fanny Kauffman, conocida como Vitola, y Humberto Elizondo Alardine, al formar parte del filme Vivillo desde chiquillo. Desde ese momento se desenvolvió con éxito en otras grandes producciones y en villano de melodramas, como en Un refugio para el amor, Mañana es para siempre y muchos otros.

Pero, además de su trayectoria impecable como actor, también hay una vida personal alocada que compartió con Andrés García, por lo que en su entrevista para el programa producido por Andrea Rodríguez Doria, dejó en claro que hay mucho sobre el actor y de él que no se sabe y espera que no salgan a la luz: "Qué bueno que el mar no habla. Hubo fiestas, tristezas, alegrías, carcajadas inmensas, una que otra lágrima, pero en general la pasábamos muy bien. Era muy divertido cuando era divertido y muy peligroso cuando era peligroso, no había punto medio".

Ante esta fuerte confesión, dejó en claro que en caso de que se haga una bioserie del actor de El Privilegio de Amar, él no va a formar parte de ninguna manera, destacando que no solo por cosas de Andrés y él, sino otros artistas que siguen vivos y no podrían quedar muy bien: "Si te digo que no miento. No (a participar en una biosere), se pisarían muchos cayos de gente que aún está viva. Y, lo que pasó en la casa de Andrés, se queda en la casa de Andrés".

Finalmente, hizo un llamado a Andrés García Jr. y los demás hijos de Andrés, para que se reconcilien con Margarita Portillo, ya que considera que el que ellos estén en paz al fin y dejen de lado su guerra, hará que el alma de su querido amigo descanse en paz por fin: "Yo los quiero mucho, al Oso, quiero mucho a Andrés, conozco a Margarita, Dios los guíe y los lleve a la paz, para que le llegue la paz a Andrés también".

Fuente: Tribuna del Yaqui