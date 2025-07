Lo perdió todo: Tras adicciones, actor de Televisa acaba desempleado y suplica que lo contraten

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, quien participó en exitosas telenovelas de Televisa, acaparó la atención de toda la prensa debido a que en días recientes se viralizó un video de él en el que aparece pidiendo trabajo a través de las redes sociales, luego de varios años sin proyecto en el Canal de Las Estrellas. Se trata de Armando Araiza, hijo de doña Norma Herrera y el fallecido Raúl Araiza, así como hermano de Raúl 'El Negro' Araiza.

El artista de 55 años arrancó su carrera siendo parte de exitosas novelas como Quinceañera, Contra viento y marea, El noveno mandamiento, Una familia con suerte y Abismo de pasión. Desde 2012 hasta 2020, Araiza permaneció retirado de la actuación por razones que se desconocen. Tras haber hecho el melodrama Diseñando tu amor durante la pandemia, en 2023 tuvo la oportunidad de trabajar en TV Azteca siendo parte de La Isla: Desafío en Turquía.

Sin embargo, desde entonces no se ha reactivado su carrera en la televisión. Es por ello que Armando aprovechó sus redes sociales para hacerse promoción y es que a pesar de que se ha quedado sin mánager, él se siente optimista de conseguir empleo por sus propios medios.

Ya no tengo mánager pero tengo lo más poderoso: Al público. A ti que me viste actuado desde niño y sabes lo que puedo hacer en pantalla. Hoy no espero el llamado de nadie, hoy me lo doy. Soy Armando Araiza y estoy disponible para actuar", se escucha decir al actor.