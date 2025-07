¿Qué lo llevó al hospital? Esto se sabe sobre el estado de Joaquín López-Dóriga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de una semana de ausencia, el reconocido periodista Joaquín López-Dóriga regresó a su programa de radio en Grupo Fórmula y explicó un poco sobre lo que sucedió, pues como se sabrá, muchos de sus seguidores estaban angustiados debido a que el comunicador ya tiene 78 años y les preocupaba que algo grave le hubiera ocurrido. Sin embargo, este lunes reveló toda la verdad.

El pasado 28 de julio de 2025, el nacido en Madrid, España, hizo acto de presencia en su noticiero y contó que todo comenzó cuando fue diagnosticado con neumonía, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado de forma urgente tras concluir su jornada laboral el lunes anterior. Incluso, agregó que estuvo bastante mal, aunque según el propio columnista, actualmente ya todo pasó y su estado de salud está mucho mejor.

"Me pegó una neumonía; el lunes todavía estaba aquí, y saliendo de aquí, me revisaron, y me dijeron 'te quedas'. Y me quedé (internado), me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida, gracias a Dios. Es la explicación de la ausencia de la semana pasada", aseguró. Ante todo, López-Dóriga no descartó la posibilidad de tomarse unas vacaciones, aunque dio a entender que eso tendrá que esperar un tiempo.

Ya se encuentra en su programa

¿Qué es la neumonía?

Por su parte, según información extraída de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad causó la muerte de 808 000 niños menores de cinco años en 2017, y es especialmente peligrosa cuando se contagia una persona mayor de 65 años, ya que puede llegar a ser mortal. A su vez, el organismo enfatiza que uno de los mayores problemas es la falta de oxígeno en los pacientes afectados.

“Los pulmones están formados por pequeños sacos llamados alvéolos, que se llenan de aire cuando una persona sana respira. Cuando una persona tiene neumonía, los alvéolos se llenan de pus y líquido, lo que dificulta la respiración y limita la absorción de oxígeno. Estas infecciones generalmente se propagan por contacto directo con personas infectadas”, señala el escrito del organismo.

