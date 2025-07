¿Qué son los electrolitos y para qué los necesita el cuerpo humano?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dentro del mercado de consumo, algunos de los productos que han ido obteniendo un aumento en su ingesta son los electrolitos, ya sean en bebidas, polvo o pastillas. Según algunos estudios, en 2024 solo el mercado de su versión bebible estaría valorado en alrededor de 38 millones de dólares, esto ligado al aumento de personas que gustan de ejercitarse. Ya que estos productos se encuentran diseñados para consumirlos antes, durante o después del ejercicio.

¿Qué son los electrolitos?

Según el sitio médico Medline Plus, los electrolitos son minerales que se encuentran presentes en la sangre y otros líquidos corporales que contienen una carga eléctrica; entre los más comunes están el calcio, cloruro, magnesio, fósforo, potasio y sodio. Influyen principalmente en cómo el agua se mueve a través del cuerpo, además de afectar la acidez de la sangre (pH), la función nerviosa y muscular, entre otros, como ayudar a mantener el equilibrio de los líquidos.

Por otro lado, mientras se encuentran en suplementos y en bebidas energéticas, también están presentes en la comida diaria; un ejemplo de ello son los plátanos, que contienen potasio, por lo que siempre son consumidos. Aunque al momento en que el cuerpo suda, se pierden líquidos y con ellos electrolitos. Esto pudiendo llegar al punto de deshidratar a una persona si se pierden demasiados.

¿Por qué son necesarios?

En dado caso de perder una gran cantidad de agua o electrolitos, los médicos suelen recomendar que se consuman bebidas rehidratantes, que suelen contener más sodio y potasio que algunas bebidas deportivas normales, aunque también se recomienda que se consuman bebidas deportivas en caso de entrenamiento habitual, además de consumir agua; esto buscando que el cuerpo se mantenga hidratado.

Finalmente, investigadores han demostrado que los electrolitos, si bien no repercuten grandemente en el rendimiento, sí son necesarios para el cuerpo, pero no de la manera en que la mercadotecnia lo ha hecho ver a lo largo de los años, ya que estos se encuentran en la mayoría de alimentos; no es necesario el uso regular de bebidas que los contengan, siempre y cuando el cuerpo se encuentre sano. Aunque en casos en que se crean necesarios, no existen grandes inconvenientes en el consumo regular.

Muchas de las bebidas que están ahí fuera utilizan los electrolitos como herramienta de mercadotecnia”, expresó Emma Yasinski, periodista científica independiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui