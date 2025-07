Reportan muerte de actriz de 'Amor Real' y galán de novelas filtra su última conversación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de novelas y presentador mexicano, Mauricio Islas, en una reciente entrevista en vivo con Sale el Sol, decidió romper el silencio sobre el paradero de la actriz de Amor Real, y dio estremecedora noticia en la que filtró su última conversación con la querida y desaparecida actriz, Adela Noriega, ¿acaso sí hay luto en Televisa como se ha estado asegurando?

Como se sabe, mediante una cuenta de TikTok se difundió el video de una mujer, que aseguró que a causa del cáncer, la actriz perdería la vida. Ante esta situación tan complicada, Islas salió a negar esto, y al igual que su familia tampoco ha confirmado lo dicho, por lo que sigue en duda qué es de la mexicana. Por esto, Islas, con el cual trabajó en El Manantial, acaba de brindar una entrevista, en la que señala que él desde que vio el video supo que es Inteligencia Artificial.

A mi me preguntaron, o sea, me enteré de la noticia y lo primero que hice fue mandar un mensaje a Reyna, su hermana, y pues nada, sabemos que no fue así, que no era real

Sí te preocupas por la gente que quieres y siempre tratas de ser muy discreto con este tipo de cosas, pero sí vino esta noticia, tenía mucha duda que fuera verdad, pero mandé un mensaje y me dijo que todo en orden

Es algo que yo he respetado mucho y que me encanta de ella. Ella tiene su universo, se maneja muy bien, sabe como comunicarse, cuando he querido hablar con ella lo hago a través de su hermana y siempre ha habido una respuesta positiva y cariñosa y le mando besos y abrazos

Es muy sorprendente que con tanta tecnología y tanta cosa, puedan mantener y manejar su vida privada. Siempre he dicho, te agarraron, pues te agarraron, pero si quieres, pues también te puedes cuidar

Fuente: Tribuna del Yaqui