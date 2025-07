¿Se pasa de vino? Actriz de Televisa trabajaría ebria; responde con una emotiva confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Jessica Segura, recientemente ha comenzando a despertar rumores de que tendría problemas de alcoholismo, ya que han salido comentarios como que trabajaría ebria y que pasaría mucho tiempo de su vida social con bebida en mano. Ante esta serie de dimes y diretes sobre su vida, la también comediante ha respondido con emotiva confesión sobre su amor propio, ¿admite que sí se pasa de vino en su programa?

Como su programa de YouTube, Envinadas, se basa en la trama principal de mejores amigas disfrutando de una copa de vino, un plato de botanas y charla amena de todo tipo de temas, como belleza, amores, desamores, carrera y de todo lo que se pueda ocurrir, es común verla en dicho proyecto con una copa en mano. Sin embargo, últimamente en redes sociales ha dejado ver un poco más de su vida personal, que ha hecho que varios de sus seguidores la acusen de tener problemas con la bebida, y "tomar de más", tanto en vida social como laboral.

Ante esta situación, la integrante de Me caigo de risa ha decidido romper el silencio en entrevista con TV Notas, dejando en claro que ella está en un punto de su vida en la que siente mucha paz y está feliz con lo que ha logrado y con lo que es, y sí bebe, pero ella sabe que tanto, por lo que no se deja llevar por esto: "Estoy contenta siendo quien soy. No tengo por qué esconder mis gustos. De pronto me echo mis copitas. Soy una persona responsable. Soy muy trabajadora. Tengo 36 años de carrera. Que digan lo que quieran, está bien. Yo solo tomo por gusto y sé hasta dónde”.

Jessica Segura. Internet

La actriz de Una familia de diez, señaló que tiene mucho tiempo demostrando que le gusta el "alcoholito", pero que jamás se dio cuenta que la gente la estaba estigmatizando en algo negativo como el ser alcohólica, por lo que pidió que se echaran sus copas para que se calmaran, ya que es una mujer de más de 40 que sabe manejar lo que hace: "Nunca me había percatado de esta situación. De hecho, en nuestro canal de YouTube nos echamos nuestros alcoholes mientras platicamos. Las personas me conocen como soy. Dejé de ser una niña estricta hace mucho. Tengo 42 años".

Finalmente, la actriz del melodrama Siempre te amaré, dejó en claro que ella no se mete en problemas ajenos y que hace mucho tiempo dejó de actuar como la hermana mayor que debía de cuidar de todos, y solo toma decisiones por ella, sin dar explicaciones, sabiendo lo que es bueno o malo para ella: "Ya estoy grandecita y puedo decidir cuándo me quiero echar un alcoholito. No pasa nada. Ya fui la hermana mayor por muchos años. No quiero comprarme problemas ajenos. Cada uno sabe lo que hace. Yo soy adulta y puedo decidir cuándo tomar y cuándo no".

Jessica con elenco de Una Familia de 10. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui