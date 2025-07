Tras salir del clóset, Esmeralda Pimentel confirmaría reconciliación con Osvaldo Benavides

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo se encuentra en shock debido a que la talentosa actriz mexicana, Esmeralda Pimentel, desató especulaciones sobre una posible reconciliación con su famoso exnovio, el también actor Osvaldo Benavides. Como se sabe, los artistas han terminado y regresado en más de una ocasión, por lo que todos sus seguidores se encuentran sorprendidos ante este posible escenario.

Fue la intérprete de melodramas como El color de la pasión y La Vecina quien encendió las especulaciones sobre una posible reconciliación, luego de que compartiera en sus historias de Instagram una imagen donde aparece abrazada con el exnovio de Michelle Renaud en medio de un bosque, mirándose fijamente, con una conexión evidente y cargada de ternura. Conjuntamente, Esmeralda colocó un corazón blanco, arrobó a Benavides y colocó el tema Preámbulo de Terrible & Cidtronyck, en el que se escucha la siguiente frase:

Y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla. Eh, y transmitir. Puedes caer mil veces".

La instantánea compartida por Esmeralda provocó todo un revuelo en las redes y muchos la han interpretado como la confirmación a su nueva oportunidad amorosa con Benavidez, luego de estar separados al menos desde 2022, año en el que ella dijo que su relación había terminado "hace tiempo".

Esmeralda Pimentel desata rumores de reconciliación con Osvaldo Benavides

Como se sabe, el exgalán de Televisa y Pimentel arrancaron su relación sentimental en el año 2018, siendo considerados como uno de los romances más entrañables del mundo del espectáculo. Sin embargo, este vínculo tuvo un primer quiebre en 2019, año en el que anunciaron su separación. Aunque en ese momento mantuvieron un perfil bajo, la noticia entristeció a muchos de sus seguidores, quienes siempre destacaron la química y el respeto que mostraban el uno por el otro.

En 2021, volvieron a ser captados juntos, esta vez en Disneyland, donde se les vio cercanos y alegres, sin embargo, nunca dieron muchos detalles sobre su reencuentro. No obstante, en el año 2022 Esmeralda confirmó que llevaba tiempo separada de Osvaldo, debido a que se manejó información de que la habría engañado con Michelle Renaud. "No crean en todo lo que leen y todo lo que ven. No, yo estoy muy feliz, estoy súper contenta y me encanta que la gente se enamore, y yo creo que todos nos merecemos estar felices", declaró Pimentel en entrevista con Venga la Alegría.

Asimismo, se dijo que Osvaldo podría haber terminado con Esme por las revelaciones que hizo sobre su sexualidad. Como se recordará, la actriz declaró que desde que era muy pequeña, se ha sentido atraída tanto por hombres como por mujeres.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavidez han reanudado su relación varias veces

Fuente: Tribuna del Yaqui